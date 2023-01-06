В России заработал Социальный фонд: что изменится для пенсионеров

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединились в Социальный фонд России в 2023 году, чтобы функции обеих структур выполнялись быстрее и качественнее. Об изменениях в процедуре начисления пенсий рассказали в «Парламентской газете».
- Никаких новых документов для начисления пенсий предоставлять не нужно;
- пенсионные накопления не сгорят и никуда не исчезнут;
- все данные, необходимые для назначения пенсий можно проверить в единой системе индивидуального персонифицированного учета;
- обслуживание в клиентских офисах станет быстрее, будет развиваться дистанционное обслуживание;
- доступ к услугам Пенсионного фонда будет доступен через сайт Госуслуг.
Объединение структур привнесет только положительные изменения, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов. Существующие точки приема граждан будут сохранены. Все граждане России смогут обращаться по пенсионным вопросам в удобные для них пункты.
Ранее сообщалось, что все услуги доступны россиянам с 4 января. До 9 января будет организован дежурный прием. С 9 января все услуги можно будет получить в штатном режиме.
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