Новая структура, отвечающая за пенсии и выплаты, заработает 4 января

Объединенные клиентские службы 4 января обеспечат россиянам доступ к государственным услугам

03 января 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Россиянам 4 января станут доступны все виды государственных услуг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России 4 января 2023 года благодаря работе объединенных клиентских служб россиянам станут доступны все государственные услуги Социального фонда России (СФР). Об этом сообщается на сайте фонда. «Россияне смогут получить услуги Социального фонда России уже 4 января 2023 года», — говорится в сообщении. Отмечается, что организация дежурного приема силами объединенных клиентских служб СФР позволит предоставить доступ россиянам к оформлению всех услуг, которые предоставляет объединенный фонд. Штатный режим работы Социального фонда начнется с 9 января. Ранее стало известно, что с 1 января Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединятся в Социальный фонд РФ. Это позволит упростить получение услуг и повысить качество обслуживания.

В России 4 января 2023 года благодаря работе объединенных клиентских служб россиянам станут доступны все государственные услуги Социального фонда России (СФР). Об этом сообщается на сайте фонда. «Россияне смогут получить услуги Социального фонда России уже 4 января 2023 года», — говорится в сообщении. Отмечается, что организация дежурного приема силами объединенных клиентских служб СФР позволит предоставить доступ россиянам к оформлению всех услуг, которые предоставляет объединенный фонд. Штатный режим работы Социального фонда начнется с 9 января. Ранее стало известно, что с 1 января Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединятся в Социальный фонд РФ. Это позволит упростить получение услуг и повысить качество обслуживания.