Foreign Affairs: тактика России на Украине показала свою высокую эффективность

06 января 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Обозреватель Барри Позен оценил эффективность тактики РФ на Украине, связанной с обстрелами инфраструктуры Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тактика России на Украине, связанная с ударами по инфраструктуре страны, доказала свою эффективность. Об этом пишет обозреватель Барри Позен. «Российские стратегические решения в ходе конфликта обретают военный смысл. Кампания бомбардировок украинской энергетической инфраструктуры вынуждает Украину и ее союзников направлять ресурсы на защиту городского населения страны, уязвимого в суровую зимнюю погоду при отсутствии электричества», — отмечает обозреватель американского журнала The Foreign Affairs. Также он подчеркивает, что это только часть тактических действий. Удары по инфраструктуре также снижают эффективность украинских ПВО, которые работают на электричестве. Украинским войскам приходится использовать электрогенераторы, что сказывается на эффективности. Помимо этого, использование генераторов позволяет российской разведке находить украинские позиции по тепловым сигнатурам. Украине из-за повреждения электросети приходится полагаться на дизельные генераторы, которые работают на природном газе, находящийся в дефиците. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, цель СВО заключается в защите мирного населения Донбасса. Российская армия также с 10 октября начала наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Первые такие удары были нанесены после теракта ВСУ на Крымском мосту 8 октября. Новый способ ведения спецоперации ввел командующий российской группировкой войск в зоне проведения СВО Сергей Суровикин. Американские дипломаты Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер отметили эффективность действий, заявив, что в феврале 2023 года генерал Суровикин будет «у ворот» Киева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тактика России на Украине, связанная с ударами по инфраструктуре страны, доказала свою эффективность. Об этом пишет обозреватель Барри Позен. «Российские стратегические решения в ходе конфликта обретают военный смысл. Кампания бомбардировок украинской энергетической инфраструктуры вынуждает Украину и ее союзников направлять ресурсы на защиту городского населения страны, уязвимого в суровую зимнюю погоду при отсутствии электричества», — отмечает обозреватель американского журнала The Foreign Affairs. Также он подчеркивает, что это только часть тактических действий. Удары по инфраструктуре также снижают эффективность украинских ПВО, которые работают на электричестве. Украинским войскам приходится использовать электрогенераторы, что сказывается на эффективности. Помимо этого, использование генераторов позволяет российской разведке находить украинские позиции по тепловым сигнатурам. Украине из-за повреждения электросети приходится полагаться на дизельные генераторы, которые работают на природном газе, находящийся в дефиците. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, цель СВО заключается в защите мирного населения Донбасса. Российская армия также с 10 октября начала наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Первые такие удары были нанесены после теракта ВСУ на Крымском мосту 8 октября. Новый способ ведения спецоперации ввел командующий российской группировкой войск в зоне проведения СВО Сергей Суровикин. Американские дипломаты Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер отметили эффективность действий, заявив, что в феврале 2023 года генерал Суровикин будет «у ворот» Киева.