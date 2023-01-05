Пермяков предупредили о возможной опасности горячей воды в домах

Из-за морозов пермские энергетики повышают температуру воды в кранах

06 января 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Температуру воды повышают из-за аномальных холодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский филиал «Т Плюс» предупреждает граждан о повышении температуры сетевой воды в магистральных трубопроводах. Причина такой меры — аномальные холода, пик которых, по прогнозам синоптиков, придется на предстоящие выходные. «Энергетики обращают внимание жителей региона на необходимость максимально осторожного пользования горячей водой. Желательно ограждать детей от использования системы горячего водоснабжения без присмотра взрослых», — сообщается на сайте пермского филиала теплоэнергетической компании. Обслуживающим организациям также направлены рекомендации о необходимости проверки корректности работы автоматики тепловых пунктов и узлов смешения многоквартирных домов. В пермском филиале «Т Плюс» уточняют, что это нужно для того, чтобы в краны пермяков не поступал кипяток. Ранее в ГИС-Центре ПГНИУ сообщили, что наступивший январь будет самым морозным с 2017 года. Так, в Рождество на территории региона ожидается понижение температуры до — 37 градусов.

Пермский филиал «Т Плюс» предупреждает граждан о повышении температуры сетевой воды в магистральных трубопроводах. Причина такой меры — аномальные холода, пик которых, по прогнозам синоптиков, придется на предстоящие выходные. «Энергетики обращают внимание жителей региона на необходимость максимально осторожного пользования горячей водой. Желательно ограждать детей от использования системы горячего водоснабжения без присмотра взрослых», — сообщается на сайте пермского филиала теплоэнергетической компании. Обслуживающим организациям также направлены рекомендации о необходимости проверки корректности работы автоматики тепловых пунктов и узлов смешения многоквартирных домов. В пермском филиале «Т Плюс» уточняют, что это нужно для того, чтобы в краны пермяков не поступал кипяток. Ранее в ГИС-Центре ПГНИУ сообщили, что наступивший январь будет самым морозным с 2017 года. Так, в Рождество на территории региона ожидается понижение температуры до — 37 градусов.