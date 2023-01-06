В ЯНАО закрыли движение по зимнику

07 января 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

Движение по зимнику Аксарка — Яр-Сале закрыто из-за мороза Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО закрыли движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранса в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с понижением температуры окружающего воздуха до -40 и ниже движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыто. Об открытии сообщим дополнительно», — сообщается в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что движение по зимнику было закрыто в связи с расчисткой трассы. Позже движение по зимней трассе было восстановлено.

В ЯНАО закрыли движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранса в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с понижением температуры окружающего воздуха до -40 и ниже движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыто. Об открытии сообщим дополнительно», — сообщается в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что движение по зимнику было закрыто в связи с расчисткой трассы. Позже движение по зимней трассе было восстановлено.