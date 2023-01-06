Движение по зимнику Аксарка — Яр-Сале закрыто из-за мороза
В ЯНАО закрыли движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранса в социальной сети «ВКонтакте».
«В связи с понижением температуры окружающего воздуха до -40 и ниже движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыто. Об открытии сообщим дополнительно», — сообщается в соцсети.
Ранее URA.RU рассказало, что движение по зимнику было закрыто в связи с расчисткой трассы. Позже движение по зимней трассе было восстановлено.
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