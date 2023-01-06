06 января 2023
05 января 2023
04 января 2023

В ЯНАО закрыли движение по зимнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
Движение по зимнику Аксарка — Яр-Сале закрыто из-за мороза Фото:

В ЯНАО закрыли движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранса в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с понижением температуры окружающего воздуха до -40 и ниже движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыто. Об открытии сообщим дополнительно», — сообщается в соцсети.

Ранее URA.RU рассказало, что движение по зимнику было закрыто в связи с расчисткой трассы. Позже движение по зимней трассе было восстановлено.

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В ЯНАО закрыли движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранса в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с понижением температуры окружающего воздуха до -40 и ниже движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыто. Об открытии сообщим дополнительно», — сообщается в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что движение по зимнику было закрыто в связи с расчисткой трассы. Позже движение по зимней трассе было восстановлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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