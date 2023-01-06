Под Екатеринбургом в ДТП пострадали четыре человека. Фото

07 января 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

В ДТП пострадали 12-летний ребенок и трое взрослых Фото: ГИБДД по Екатеринбургу На автодороге Арамиль — поселок Кольцово 6 января 30-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в Opel Astra. В ДТП пострадали четыре человека, среди которых 12-летний мальчик. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель Daewoo Nexia, двигаясь по дороге Арамиль — Кольцово, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. В ДТП пострадали водитель, два пассажира Daewoo Nexia и пассажир Opel Astra — 12-летний мальчик», — говорится в сообщении. Пострадавшие госпитализированы. Сотрудники ГИБДД провели замеры на месте происшествия, составили процессуальные документы. А также установили личности участников ДТП и обстоятельства инцидента. Ранее URA.RU писало, что на трассе «Пермь-Екатеринбург» в аварии погибли два человека. Также есть и пострадавшие. Авария произошла на автодороге Арамиль — поселок Кольцово Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

На автодороге Арамиль — поселок Кольцово 6 января 30-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в Opel Astra. В ДТП пострадали четыре человека, среди которых 12-летний мальчик. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель Daewoo Nexia, двигаясь по дороге Арамиль — Кольцово, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. В ДТП пострадали водитель, два пассажира Daewoo Nexia и пассажир Opel Astra — 12-летний мальчик», — говорится в сообщении. Пострадавшие госпитализированы. Сотрудники ГИБДД провели замеры на месте происшествия, составили процессуальные документы. А также установили личности участников ДТП и обстоятельства инцидента. Ранее URA.RU писало, что на трассе «Пермь-Екатеринбург» в аварии погибли два человека. Также есть и пострадавшие.