Самолет авиакомпании «Победа» занесло на полосе при вылете из Перми в Москву, он застрял в сугробах. Пассажиров эвакуировали в здание аэропорта. На место происшествия выехал транспортный прокурор.
«08.01.2023 в 07:20 в аэропорту г. Перми (Большое Савино) при выводе двигателей на режим взлета повело в сторону воздушное судно В-737, выполняющее рейс ДР 6512 по маршруту Пермь — Москва (Шереметьево) авиакомпании „Победа“. В результате воздушное судно выкатилось передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы на примыкающую к ней часть летного поля», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
На борту находилось 183 пассажира, из них — семь детей, один из которых инвалид, а также шесть членов экипажа. В ведомстве уточнили, что на место происшествия для координации работы правоохранительных органов и служб аэропорта выехал пермский транспортный прокурор. В пресс-службе Большого Савино сообщили, что пермский аэропорт закрыт для приема и отправления рейсов до освобождения взлетно-посадочной полосы.
Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».