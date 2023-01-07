Самолет «Победы» не смог вылететь из Перми в Москву, застряв в сугробах. Видео

08 января 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Самолет авиакомпании «Победа» утром 8 января не смог вылететь из Перми в Москву Фото: Сергей Русанов © URA.RU Самолет авиакомпании «Победа» занесло на полосе при вылете из Перми в Москву, он застрял в сугробах. Пассажиров эвакуировали в здание аэропорта. На место происшествия выехал транспортный прокурор. «08.01.2023 в 07:20 в аэропорту г. Перми (Большое Савино) при выводе двигателей на режим взлета повело в сторону воздушное судно В-737, выполняющее рейс ДР 6512 по маршруту Пермь — Москва (Шереметьево) авиакомпании „Победа“. В результате воздушное судно выкатилось передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы на примыкающую к ней часть летного поля», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. На борту находилось 183 пассажира, из них — семь детей, один из которых инвалид, а также шесть членов экипажа. В ведомстве уточнили, что на место происшествия для координации работы правоохранительных органов и служб аэропорта выехал пермский транспортный прокурор. В пресс-службе Большого Савино сообщили, что пермский аэропорт закрыт для приема и отправления рейсов до освобождения взлетно-посадочной полосы.

Самолет авиакомпании «Победа» занесло на полосе при вылете из Перми в Москву, он застрял в сугробах. Пассажиров эвакуировали в здание аэропорта. На место происшествия выехал транспортный прокурор. «08.01.2023 в 07:20 в аэропорту г. Перми (Большое Савино) при выводе двигателей на режим взлета повело в сторону воздушное судно В-737, выполняющее рейс ДР 6512 по маршруту Пермь — Москва (Шереметьево) авиакомпании „Победа“. В результате воздушное судно выкатилось передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы на примыкающую к ней часть летного поля», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. На борту находилось 183 пассажира, из них — семь детей, один из которых инвалид, а также шесть членов экипажа. В ведомстве уточнили, что на место происшествия для координации работы правоохранительных органов и служб аэропорта выехал пермский транспортный прокурор. В пресс-службе Большого Савино сообщили, что пермский аэропорт закрыт для приема и отправления рейсов до освобождения взлетно-посадочной полосы.