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Самолет «Победы» не смог вылететь из Перми в Москву, застряв в сугробах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Самолет авиакомпании «Победа» утром 8 января не смог вылететь из Перми в Москву Фото:

Самолет авиакомпании «Победа» занесло на полосе при вылете из Перми в Москву, он застрял в сугробах. Пассажиров эвакуировали в здание аэропорта. На место происшествия выехал транспортный прокурор.

«08.01.2023 в 07:20 в аэропорту г. Перми (Большое Савино) при выводе двигателей на режим взлета повело в сторону воздушное судно В-737, выполняющее рейс ДР 6512 по маршруту Пермь — Москва (Шереметьево) авиакомпании „Победа“. В результате воздушное судно выкатилось передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы на примыкающую к ней часть летного поля», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

На борту находилось 183 пассажира, из них — семь детей, один из которых инвалид, а также шесть членов экипажа. В ведомстве уточнили, что на место происшествия для координации работы правоохранительных органов и служб аэропорта выехал пермский транспортный прокурор. В пресс-службе Большого Савино сообщили, что пермский аэропорт закрыт для приема и отправления рейсов до освобождения взлетно-посадочной полосы.

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Самолет авиакомпании «Победа» занесло на полосе при вылете из Перми в Москву, он застрял в сугробах. Пассажиров эвакуировали в здание аэропорта. На место происшествия выехал транспортный прокурор. «08.01.2023 в 07:20 в аэропорту г. Перми (Большое Савино) при выводе двигателей на режим взлета повело в сторону воздушное судно В-737, выполняющее рейс ДР 6512 по маршруту Пермь — Москва (Шереметьево) авиакомпании „Победа“. В результате воздушное судно выкатилось передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы на примыкающую к ней часть летного поля», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. На борту находилось 183 пассажира, из них — семь детей, один из которых инвалид, а также шесть членов экипажа. В ведомстве уточнили, что на место происшествия для координации работы правоохранительных органов и служб аэропорта выехал пермский транспортный прокурор. В пресс-службе Большого Савино сообщили, что пермский аэропорт закрыт для приема и отправления рейсов до освобождения взлетно-посадочной полосы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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