Telegraph: Макрон перешел «красную черту» в украинском конфликте

Telegraph: Макрон нарушает военное табу, отправляя Украине западные БМП

07 января 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон пообещал Украине новое вооружение Фото: Сайт Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон перешел «красную черту», когда решил отправить Украине боевые машины пехоты (БМП) западного производства. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph. «На первый взгляд, AMX-10 RC, боевые машины пехоты с установленной 105-мм пушкой не кажутся чем-то особенным. Но благодаря такому подарку Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства. Красная черта была перейдена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов», — считают обозреватели издания Джо Барнс и Ник Гаттеридж. Журналисты отмечают, что Макрон своей инициативой отправить тяжелую технику опередил Германию, Великобританию и США. Из-за чего союзники могут начать «натиск». О поставке БМП ранее просил Макрона президент Украины Владимир Зеленский. Недавно французский лидер заявил, что вооружение поставят в ближайшее время. По словам военного эксперта Юрия Подоляка, ВСУ могут использовать AMX-10 для борьбы с легкой бронированной техникой, передает Nation News.

Президент Франции Эммануэль Макрон перешел «красную черту», когда решил отправить Украине боевые машины пехоты (БМП) западного производства. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph. «На первый взгляд, AMX-10 RC, боевые машины пехоты с установленной 105-мм пушкой не кажутся чем-то особенным. Но благодаря такому подарку Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства. Красная черта была перейдена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов», — считают обозреватели издания Джо Барнс и Ник Гаттеридж. Журналисты отмечают, что Макрон своей инициативой отправить тяжелую технику опередил Германию, Великобританию и США. Из-за чего союзники могут начать «натиск». О поставке БМП ранее просил Макрона президент Украины Владимир Зеленский. Недавно французский лидер заявил, что вооружение поставят в ближайшее время. По словам военного эксперта Юрия Подоляка, ВСУ могут использовать AMX-10 для борьбы с легкой бронированной техникой, передает Nation News.