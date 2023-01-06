В начале 2023 года в Пермском крае произошли сотни ДТП

07 января 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

В результате ДТП погибло шесть человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае за первые шесть дней 2023 года произошли сотни ДТП. Среди них столкновения транспортных средств, наезды на автомобили и препятствия, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края в своем telegram-канале. «С 1 по 6 января 2023 года на территории Прикамья зарегистрировано 237 ДТП. В результате аварий 32 человека (в том числе несовершеннолетние) получили травмы и погибло шесть человек», — сообщается в ведомстве. По информации Госавтоинспекции, ДТП происходили из-за столкновений автомобилей (141 случай), наезда на стоящее транспортное средство (42) и на препятствие (21). Также произошло девять наездов на животных, семь — на пешеходов. Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция Пермского края обратилась к водителям с просьбой выбирать скоростной режим, ориентируясь не только на дорожные знаки, но и на погодные условия. Основными причинами ДТП на трассах являются выезд на встречную полосу и превышение скорости.

В Пермском крае за первые шесть дней 2023 года произошли сотни ДТП. Среди них столкновения транспортных средств, наезды на автомобили и препятствия, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края в своем telegram-канале. «С 1 по 6 января 2023 года на территории Прикамья зарегистрировано 237 ДТП. В результате аварий 32 человека (в том числе несовершеннолетние) получили травмы и погибло шесть человек», — сообщается в ведомстве. По информации Госавтоинспекции, ДТП происходили из-за столкновений автомобилей (141 случай), наезда на стоящее транспортное средство (42) и на препятствие (21). Также произошло девять наездов на животных, семь — на пешеходов. Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция Пермского края обратилась к водителям с просьбой выбирать скоростной режим, ориентируясь не только на дорожные знаки, но и на погодные условия. Основными причинами ДТП на трассах являются выезд на встречную полосу и превышение скорости.