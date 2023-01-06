06 января 2023
05 января 2023

В начале 2023 года в Пермском крае произошли сотни ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП погибло шесть человек Фото:

В Пермском крае за первые шесть дней 2023 года произошли сотни ДТП. Среди них столкновения транспортных средств, наезды на автомобили и препятствия, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края в своем telegram-канале.

«С 1 по 6 января 2023 года на территории Прикамья зарегистрировано 237 ДТП. В результате аварий 32 человека (в том числе несовершеннолетние) получили травмы и погибло шесть человек», — сообщается в ведомстве.

По информации Госавтоинспекции, ДТП происходили из-за столкновений автомобилей (141 случай), наезда на стоящее транспортное средство (42) и на препятствие (21). Также произошло девять наездов на животных, семь — на пешеходов.

Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция Пермского края обратилась к водителям с просьбой выбирать скоростной режим, ориентируясь не только на дорожные знаки, но и на погодные условия. Основными причинами ДТП на трассах являются выезд на встречную полосу и превышение скорости.

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В Пермском крае за первые шесть дней 2023 года произошли сотни ДТП. Среди них столкновения транспортных средств, наезды на автомобили и препятствия, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края в своем telegram-канале. «С 1 по 6 января 2023 года на территории Прикамья зарегистрировано 237 ДТП. В результате аварий 32 человека (в том числе несовершеннолетние) получили травмы и погибло шесть человек», — сообщается в ведомстве. По информации Госавтоинспекции, ДТП происходили из-за столкновений автомобилей (141 случай), наезда на стоящее транспортное средство (42) и на препятствие (21). Также произошло девять наездов на животных, семь — на пешеходов. Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция Пермского края обратилась к водителям с просьбой выбирать скоростной режим, ориентируясь не только на дорожные знаки, но и на погодные условия. Основными причинами ДТП на трассах являются выезд на встречную полосу и превышение скорости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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