В начале 2023 года в Пермском крае произошли сотни ДТП

В Пермском крае за первые шесть дней 2023 года произошли сотни ДТП. Среди них столкновения транспортных средств, наезды на автомобили и препятствия, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края в своем telegram-канале.
«С 1 по 6 января 2023 года на территории Прикамья зарегистрировано 237 ДТП. В результате аварий 32 человека (в том числе несовершеннолетние) получили травмы и погибло шесть человек», — сообщается в ведомстве.
По информации Госавтоинспекции, ДТП происходили из-за столкновений автомобилей (141 случай), наезда на стоящее транспортное средство (42) и на препятствие (21). Также произошло девять наездов на животных, семь — на пешеходов.
Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция Пермского края обратилась к водителям с просьбой выбирать скоростной режим, ориентируясь не только на дорожные знаки, но и на погодные условия. Основными причинами ДТП на трассах являются выезд на встречную полосу и превышение скорости.
Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».