Госавтоинспекция ХМАО просит водителей отказаться от дальних поездок

07 января 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госавтоинспекция ХМАО 7 января выступила с обращением к жителям из-за наступления морозов. Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. «В связи с грядущими морозами Госавтоинспекция Югры призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Автолюбителям рекомендуем, по возможности, ограничить выезды на транспортных средствах, особенно на дальние расстояния», — сообщается в канале. Если поездку отменить нельзя, в ГИБДД рекомендуют заранее проверить техническое состояние автомобиля, а также иметь при себе теплую одежду, средства связи и запас топлива. При происшествиях необходимо обращаться по телефону 112. «В условиях аномальных холодов экипажи ДПС ориентированы на повышенное внимание к участникам дорожного движения и оказания помощи тем, кто попал в сложную ситуацию на дороге», — добавили в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается похолодание. Температура воздуха на Рождество опустится до -30 градусов.

Госавтоинспекция ХМАО 7 января выступила с обращением к жителям из-за наступления морозов. Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. «В связи с грядущими морозами Госавтоинспекция Югры призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Автолюбителям рекомендуем, по возможности, ограничить выезды на транспортных средствах, особенно на дальние расстояния», — сообщается в канале. Если поездку отменить нельзя, в ГИБДД рекомендуют заранее проверить техническое состояние автомобиля, а также иметь при себе теплую одежду, средства связи и запас топлива. При происшествиях необходимо обращаться по телефону 112. «В условиях аномальных холодов экипажи ДПС ориентированы на повышенное внимание к участникам дорожного движения и оказания помощи тем, кто попал в сложную ситуацию на дороге», — добавили в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается похолодание. Температура воздуха на Рождество опустится до -30 градусов.