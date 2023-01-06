06 января 2023
05 января 2023

Госавтоинспекция ХМАО просит водителей отказаться от дальних поездок

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, зимняя дорога, трасса зимой, снежная трасса, заснеженная дорога
Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок Фото:

Госавтоинспекция ХМАО 7 января выступила с обращением к жителям из-за наступления морозов. Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.

«В связи с грядущими морозами Госавтоинспекция Югры призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Автолюбителям рекомендуем, по возможности, ограничить выезды на транспортных средствах, особенно на дальние расстояния», — сообщается в канале.

Если поездку отменить нельзя, в ГИБДД рекомендуют заранее проверить техническое состояние автомобиля, а также иметь при себе теплую одежду, средства связи и запас топлива. При происшествиях необходимо обращаться по телефону 112. «В условиях аномальных холодов экипажи ДПС ориентированы на повышенное внимание к участникам дорожного движения и оказания помощи тем, кто попал в сложную ситуацию на дороге», — добавили в Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается похолодание. Температура воздуха на Рождество опустится до -30 градусов.

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Госавтоинспекция ХМАО 7 января выступила с обращением к жителям из-за наступления морозов. Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. «В связи с грядущими морозами Госавтоинспекция Югры призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Автолюбителям рекомендуем, по возможности, ограничить выезды на транспортных средствах, особенно на дальние расстояния», — сообщается в канале. Если поездку отменить нельзя, в ГИБДД рекомендуют заранее проверить техническое состояние автомобиля, а также иметь при себе теплую одежду, средства связи и запас топлива. При происшествиях необходимо обращаться по телефону 112. «В условиях аномальных холодов экипажи ДПС ориентированы на повышенное внимание к участникам дорожного движения и оказания помощи тем, кто попал в сложную ситуацию на дороге», — добавили в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается похолодание. Температура воздуха на Рождество опустится до -30 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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