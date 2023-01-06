Пермский завод войдет в состав российской госкорпорации

ФКП «Пермский пороховой завод» будет преобразован в акционерное общество и войдет в состав госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». Об этом говорится в распоряжении правительства РФ от 31 декабря 2022 года.
«Преобразовать федеральные казенные предприятия в акционерные общества, 100% акций которых передается в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации „Ростех“. Промышленность боеприпасов и спецхимии: Пермский пороховой завод, Пермский край», — говорится в распоряжении.
Ранее URA.RU писало, что Пермский пороховой завод хочет закупить оборудование, стоимость которого более 300 миллионов рублей. Оно необходимо для производства продукции из резины и пластмасс.
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