Пермский завод войдет в состав российской госкорпорации

07 января 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Пермский пороховой завод преобразуют в акционерное общество Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU ФКП «Пермский пороховой завод» будет преобразован в акционерное общество и войдет в состав госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». Об этом говорится в распоряжении правительства РФ от 31 декабря 2022 года. «Преобразовать федеральные казенные предприятия в акционерные общества, 100% акций которых передается в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации „Ростех“. Промышленность боеприпасов и спецхимии: Пермский пороховой завод, Пермский край», — говорится в распоряжении. Ранее URA.RU писало, что Пермский пороховой завод хочет закупить оборудование, стоимость которого более 300 миллионов рублей. Оно необходимо для производства продукции из резины и пластмасс.

ФКП «Пермский пороховой завод» будет преобразован в акционерное общество и войдет в состав госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». Об этом говорится в распоряжении правительства РФ от 31 декабря 2022 года. «Преобразовать федеральные казенные предприятия в акционерные общества, 100% акций которых передается в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации „Ростех“. Промышленность боеприпасов и спецхимии: Пермский пороховой завод, Пермский край», — говорится в распоряжении. Ранее URA.RU писало, что Пермский пороховой завод хочет закупить оборудование, стоимость которого более 300 миллионов рублей. Оно необходимо для производства продукции из резины и пластмасс.