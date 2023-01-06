06 января 2023
05 января 2023

Пермский завод войдет в состав российской госкорпорации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды закамска. Пермь, пермский пороховой завод, закамск виды
Пермский пороховой завод преобразуют в акционерное общество Фото:

ФКП «Пермский пороховой завод» будет преобразован в акционерное общество и войдет в состав госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». Об этом говорится в распоряжении правительства РФ от 31 декабря 2022 года.

«Преобразовать федеральные казенные предприятия в акционерные общества, 100% акций которых передается в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации „Ростех“. Промышленность боеприпасов и спецхимии: Пермский пороховой завод, Пермский край», — говорится в распоряжении.

Ранее URA.RU писало, что Пермский пороховой завод хочет закупить оборудование, стоимость которого более 300 миллионов рублей. Оно необходимо для производства продукции из резины и пластмасс.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

ФКП «Пермский пороховой завод» будет преобразован в акционерное общество и войдет в состав госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». Об этом говорится в распоряжении правительства РФ от 31 декабря 2022 года. «Преобразовать федеральные казенные предприятия в акционерные общества, 100% акций которых передается в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации „Ростех“. Промышленность боеприпасов и спецхимии: Пермский пороховой завод, Пермский край», — говорится в распоряжении. Ранее URA.RU писало, что Пермский пороховой завод хочет закупить оборудование, стоимость которого более 300 миллионов рублей. Оно необходимо для производства продукции из резины и пластмасс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...