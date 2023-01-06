06 января 2023
05 января 2023

Челябинский губернатор поздравил жителей области с Рождеством. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде городских объектов благоустройства. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер пожелал жителям области благополучия, мира и согласия Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей области с Рождеством. Обращение опубликовано в официальном telegram-канале главы региона.

«С Рождеством Христовым! Благополучия вам, всем родным и близким! Храните ваши семьи, пусть в каждом доме царит мир и согласие!» — написал Текслер.

Как ранее писало URA.RU, зимние каникулы Текслер с семьей проводит на горнолыжном курорте недалеко от Магнитогорска. Во время отдыха губернатор отлучался в официальную командировку в Бреды, о чем также сообщал в своем telegram-канале.

Губернатор с семьей проводит праздники на горнолыжном курорте
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей области с Рождеством. Обращение опубликовано в официальном telegram-канале главы региона. «С Рождеством Христовым! Благополучия вам, всем родным и близким! Храните ваши семьи, пусть в каждом доме царит мир и согласие!» — написал Текслер. Как ранее писало URA.RU, зимние каникулы Текслер с семьей проводит на горнолыжном курорте недалеко от Магнитогорска. Во время отдыха губернатор отлучался в официальную командировку в Бреды, о чем также сообщал в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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