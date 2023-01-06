Алексей Текслер пожелал жителям области благополучия, мира и согласия
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей области с Рождеством. Обращение опубликовано в официальном telegram-канале главы региона.
«С Рождеством Христовым! Благополучия вам, всем родным и близким! Храните ваши семьи, пусть в каждом доме царит мир и согласие!» — написал Текслер.
Как ранее писало URA.RU, зимние каникулы Текслер с семьей проводит на горнолыжном курорте недалеко от Магнитогорска. Во время отдыха губернатор отлучался в официальную командировку в Бреды, о чем также сообщал в своем telegram-канале.
Губернатор с семьей проводит праздники на горнолыжном курорте
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