В ХМАО праздничные мероприятия отменили из-за мороза

07 января 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Массовые гуляния отменили из-за холодной погоды Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) из-за морозной погоды 7 января отменили праздничные мероприятия на улице. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии. «Важная информация. В связи с низкой температурой наружного воздуха мероприятие „Елка. Праздник. Новый год“, запланированное к проведению на площади Нефтяников сегодня, 7 января в 17 часов, отменяется», — сообщили в мэрии. Ранее сообщалось, что в ХМАО пришли морозы. Температура воздуха на Рождество опустится до -30 градусов.

В Нижневартовске (ХМАО) из-за морозной погоды 7 января отменили праздничные мероприятия на улице. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии. «Важная информация. В связи с низкой температурой наружного воздуха мероприятие „Елка. Праздник. Новый год“, запланированное к проведению на площади Нефтяников сегодня, 7 января в 17 часов, отменяется», — сообщили в мэрии. Ранее сообщалось, что в ХМАО пришли морозы. Температура воздуха на Рождество опустится до -30 градусов.