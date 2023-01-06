06 января 2023
05 января 2023

В ХМАО праздничные мероприятия отменили из-за мороза

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Нижневартовск, трубы, котельная, тепло, отопление, дым из труб
Массовые гуляния отменили из-за холодной погоды Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) из-за морозной погоды 7 января отменили праздничные мероприятия на улице. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии.

«Важная информация. В связи с низкой температурой наружного воздуха мероприятие „Елка. Праздник. Новый год“, запланированное к проведению на площади Нефтяников сегодня, 7 января в 17 часов, отменяется», — сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в ХМАО пришли морозы. Температура воздуха на Рождество опустится до -30 градусов.

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В Нижневартовске (ХМАО) из-за морозной погоды 7 января отменили праздничные мероприятия на улице. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии. «Важная информация. В связи с низкой температурой наружного воздуха мероприятие „Елка. Праздник. Новый год“, запланированное к проведению на площади Нефтяников сегодня, 7 января в 17 часов, отменяется», — сообщили в мэрии. Ранее сообщалось, что в ХМАО пришли морозы. Температура воздуха на Рождество опустится до -30 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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