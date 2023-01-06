В ХМАО праздничные мероприятия отменили из-за мороза

Массовые гуляния отменили из-за холодной погоды
В Нижневартовске (ХМАО) из-за морозной погоды 7 января отменили праздничные мероприятия на улице. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии.
«Важная информация. В связи с низкой температурой наружного воздуха мероприятие „Елка. Праздник. Новый год“, запланированное к проведению на площади Нефтяников сегодня, 7 января в 17 часов, отменяется», — сообщили в мэрии.
Ранее сообщалось, что в ХМАО пришли морозы. Температура воздуха на Рождество опустится до -30 градусов.
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