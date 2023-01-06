В квартире одного из домов Челябинска нашли тела женщины и ее десятилетней дочери

07 января 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Трупы в квартире обнаружил сын скончавшейся Фото: Сергей Русанов © URA.RU В квартире одного из домов Челябинска были найдены трупы 36-летней женщины и ее десятилетней дочери. Тела обнаружил сын скончавшейся. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «В правоохранительные органы 6 января обратился 18-летний житель Челябинска. Он сообщил, что, вернувшись домой обнаружил, что мать и сестра мертвы», — поделился источник с URA.RU. По предварительным данным, причиной гибели женщины стал суицид. Известно, что она состояла на учете у психиатра. Причина смерти ее дочери, ученицы четвертого класса, выясняется. Дело расследует Следственный комитет.

В квартире одного из домов Челябинска были найдены трупы 36-летней женщины и ее десятилетней дочери. Тела обнаружил сын скончавшейся. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «В правоохранительные органы 6 января обратился 18-летний житель Челябинска. Он сообщил, что, вернувшись домой обнаружил, что мать и сестра мертвы», — поделился источник с URA.RU. По предварительным данным, причиной гибели женщины стал суицид. Известно, что она состояла на учете у психиатра. Причина смерти ее дочери, ученицы четвертого класса, выясняется. Дело расследует Следственный комитет.