06 января 2023
05 января 2023

В квартире одного из домов Челябинска нашли тела женщины и ее десятилетней дочери

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП по ул.Щербакова 36. Пермь, подъезд, лестница
Трупы в квартире обнаружил сын скончавшейся Фото:

В квартире одного из домов Челябинска были найдены трупы 36-летней женщины и ее десятилетней дочери. Тела обнаружил сын скончавшейся. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«В правоохранительные органы 6 января обратился 18-летний житель Челябинска. Он сообщил, что, вернувшись домой обнаружил, что мать и сестра мертвы», — поделился источник с URA.RU.

По предварительным данным, причиной гибели женщины стал суицид. Известно, что она состояла на учете у психиатра. Причина смерти ее дочери, ученицы четвертого класса, выясняется. Дело расследует Следственный комитет.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В квартире одного из домов Челябинска были найдены трупы 36-летней женщины и ее десятилетней дочери. Тела обнаружил сын скончавшейся. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «В правоохранительные органы 6 января обратился 18-летний житель Челябинска. Он сообщил, что, вернувшись домой обнаружил, что мать и сестра мертвы», — поделился источник с URA.RU. По предварительным данным, причиной гибели женщины стал суицид. Известно, что она состояла на учете у психиатра. Причина смерти ее дочери, ученицы четвертого класса, выясняется. Дело расследует Следственный комитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...