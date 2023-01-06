Челябинскую область накроют 40-градусные морозы

07 января 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

С 8 по 12 января в Чеялбинской области будет ясно и морозно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области ожидается понижение температуры до 40 градусов. Об этом говорится в сообщении Челябинского гидрометеоцентра, выступившего с экстренным предупреждением. «8-10 января по всей территории Челябинской области, 11—12 января местами, ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. 8—10 января в отдельных районах сильный мороз (минус 40 градусов и ниже)», — сообщают синоптики. В Челябинске в ночь на 8 января температура воздуха опустится до 31 градуса мороза. Днем ожидается 26-28 градусов мороза. Ветер северный и северо-западный до 5-10 метров в секунду. Осадков не будет.

В Челябинской области ожидается понижение температуры до 40 градусов. Об этом говорится в сообщении Челябинского гидрометеоцентра, выступившего с экстренным предупреждением. «8-10 января по всей территории Челябинской области, 11—12 января местами, ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. 8—10 января в отдельных районах сильный мороз (минус 40 градусов и ниже)», — сообщают синоптики. В Челябинске в ночь на 8 января температура воздуха опустится до 31 градуса мороза. Днем ожидается 26-28 градусов мороза. Ветер северный и северо-западный до 5-10 метров в секунду. Осадков не будет.