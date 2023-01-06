В Снежинске из-за морозов отменили дискотеку на катке и концерт военных

07 января 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

К ночи температура воздуха в Снежинске должна опуститься до 28 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Снежинске Челябинской области из-за морозов 7 января отменили традиционную дискотеку на городском катке и воинской части 3468, который должен был проходить на открытом воздухе. Об этом сообщает муниципальное автономное учреждение (МАУ) «Парк культуры и отдыха» Снежинска. «Новогодние праздники продолжаются, но погода вносит коррективы. По погодным условиям „дискотека на катке“ отменяется. Следим за новостями, Новый год — новые проекты», — говорится в сообщении МАУ на официальной странице во «ВКонтакте». По этой же причине отменен концерт музыкантов воинской части. Оба мероприятия должны были состояться 7 января. Согласно сайту «Гисметео», к ночи температура воздуха должна опуститься до 28 градусов мороза. Музыканты обещают выступить при более благоприятной температуре. «Дискотека на катке» проводится в Снежинске с февраля 2021 года. В этот день из динамиков звучат самые современные хиты, а жители могут выбрать музыку через страницу парка во «ВКонтакте».

В Снежинске Челябинской области из-за морозов 7 января отменили традиционную дискотеку на городском катке и воинской части 3468, который должен был проходить на открытом воздухе. Об этом сообщает муниципальное автономное учреждение (МАУ) «Парк культуры и отдыха» Снежинска. «Новогодние праздники продолжаются, но погода вносит коррективы. По погодным условиям „дискотека на катке“ отменяется. Следим за новостями, Новый год — новые проекты», — говорится в сообщении МАУ на официальной странице во «ВКонтакте». По этой же причине отменен концерт музыкантов воинской части. Оба мероприятия должны были состояться 7 января. Согласно сайту «Гисметео», к ночи температура воздуха должна опуститься до 28 градусов мороза. Музыканты обещают выступить при более благоприятной температуре. «Дискотека на катке» проводится в Снежинске с февраля 2021 года. В этот день из динамиков звучат самые современные хиты, а жители могут выбрать музыку через страницу парка во «ВКонтакте».