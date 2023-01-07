Патриарх Кирилл заявил об общей угрозе для народов России и Украины

Патриарх Кирилл заявил о силе, которая «хочет поссорить русских и украинцев»

07 января 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Русские и украинцы «составляют один большой народ, который всячески старались разобщить», заявил патриарх Кирилл Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Русские и украинцы «составляют один большой народ, проживающий от Белого до Черного моря, который издавна пытались рассорить и раздробить внешние враги России». Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Русские и украинцы — это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения», — заявил патриарх в рождественском интервью на телеканале «Россия 1». Он добавил, что этот самый народ является «большим по размерам, располагающимся от Белого до Черного моря». «Столь большие размеры всегда подталкивали внешних врагов на его разобщение и стравливание частей одного народа друг с другом. Но церковь должна сделать все, что в ее силах, для предотвращения этого», — заключил Кирилл. Ранее президент России Владимир Путин назвал конфликт на Украине «противостоянием внутри одного народа». Осознание этого является очень трудным и горьким, считает президент.

Русские и украинцы «составляют один большой народ, проживающий от Белого до Черного моря, который издавна пытались рассорить и раздробить внешние враги России». Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Русские и украинцы — это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения», — заявил патриарх в рождественском интервью на телеканале «Россия 1». Он добавил, что этот самый народ является «большим по размерам, располагающимся от Белого до Черного моря». «Столь большие размеры всегда подталкивали внешних врагов на его разобщение и стравливание частей одного народа друг с другом. Но церковь должна сделать все, что в ее силах, для предотвращения этого», — заключил Кирилл. Ранее президент России Владимир Путин назвал конфликт на Украине «противостоянием внутри одного народа». Осознание этого является очень трудным и горьким, считает президент.