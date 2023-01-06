В Челябинске после обеда в кафе нескольких жителей госпитализировали с гепатитом

Региональный минздрав сообщил, что инфекцию подтвердили у восьми пациентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске несколько человек попали в инфекционное отделение горбольницы № 8 с гепатитом А после обеда в кафе, расположенном в центре города. По данным регионального минздрава, инфекцию подтвердили уже у восьми пациентов.

«Я поступила в стационар 3 января. С соседками (нас в палате четверо) разговорились и случайно выяснили, что все работаем в одном районе ходили на обед в одно кафе на Энтузиастов. Меню там небольшое, ели говядину, баранину с гарниром, куриное бедро на гриле, лагман. Сначала все лечили ОРВИ, но, когда увидели, что желтеем, обратились в больницу и у всех подтвердили гепатит А», — рассказала одна из пострадавших челябинскому порталу 74.ру.

По данным регионального минздрава, на 6 января гепатит А подтвержден у 8 человек, еще 12 обследовали как контактных, но они не болеют. Расследованием происшествия сейчас занимается областное управление Роспотребнадзора.

В конце прошлого года гепатит А выявили у нескольких учеников школы № 39 в Магнитогорске. После вспышки инфекции в школе привили более 400 контактных детей.