06 января 2023
05 января 2023

В Челябинске после обеда в кафе нескольких жителей госпитализировали с гепатитом

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи
Региональный минздрав сообщил, что инфекцию подтвердили у восьми пациентов Фото:

В Челябинске несколько человек попали в инфекционное отделение горбольницы № 8 с гепатитом А после обеда в кафе, расположенном в центре города. По данным регионального минздрава, инфекцию подтвердили уже у восьми пациентов.

«Я поступила в стационар 3 января. С соседками (нас в палате четверо) разговорились и случайно выяснили, что все работаем в одном районе ходили на обед в одно кафе на Энтузиастов. Меню там небольшое, ели говядину, баранину с гарниром, куриное бедро на гриле, лагман. Сначала все лечили ОРВИ, но, когда увидели, что желтеем, обратились в больницу и у всех подтвердили гепатит А», — рассказала одна из пострадавших челябинскому порталу 74.ру.

По данным регионального минздрава, на 6 января гепатит А подтвержден у 8 человек, еще 12 обследовали как контактных, но они не болеют. Расследованием происшествия сейчас занимается областное управление Роспотребнадзора.

В конце прошлого года гепатит А выявили у нескольких учеников школы № 39 в Магнитогорске. После вспышки инфекции в школе привили более 400 контактных детей.

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В Челябинске несколько человек попали в инфекционное отделение горбольницы № 8 с гепатитом А после обеда в кафе, расположенном в центре города. По данным регионального минздрава, инфекцию подтвердили уже у восьми пациентов. «Я поступила в стационар 3 января. С соседками (нас в палате четверо) разговорились и случайно выяснили, что все работаем в одном районе ходили на обед в одно кафе на Энтузиастов. Меню там небольшое, ели говядину, баранину с гарниром, куриное бедро на гриле, лагман. Сначала все лечили ОРВИ, но, когда увидели, что желтеем, обратились в больницу и у всех подтвердили гепатит А», — рассказала одна из пострадавших челябинскому порталу 74.ру. По данным регионального минздрава, на 6 января гепатит А подтвержден у 8 человек, еще 12 обследовали как контактных, но они не болеют. Расследованием происшествия сейчас занимается областное управление Роспотребнадзора. В конце прошлого года гепатит А выявили у нескольких учеников школы № 39 в Магнитогорске. После вспышки инфекции в школе привили более 400 контактных детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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