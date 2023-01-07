Онколог сообщил о возможности перехода одного вида рака в другой. Видео

07 января 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Людям с предрасположенностью к раку нужно проходить обследования, заявил Михаил Мяснянкин Фото: Анна Майорова © URA.RU Один вид онкологического заболевания способен перетечь в другой. Об этом рассказал онколог-хирург Михаил Мяснянкин. «К примеру, меланома (рак кожи) — царица опухолей. Это опухоль пигментного характера на коже, как правило, возникает у пациентов, которые очень много и неправильно загорают. Вот она может метастазировать в лимфоузлы. То есть здесь мы говорим об опухолевом поражении лимфоузлов», — заявил Михаил Мяснянкин Пятому каналу. Хирург уточнил, что раковые клетки могут распространяться по кровеносным сосудам. По словам специалиста, человеческий организм способен самостоятельно выявлять раковые клетки. Для этого необходимо соблюдать правильное питание и придерживаться здорового образа жизни. Он также отметил необходимость учета генетических особенностей и обследования органов, если у человека есть предрасположенность к онкозаболеваниям. Ранее врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала о том, что посещение солярия может привести к раку кожи. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Один вид онкологического заболевания способен перетечь в другой. Об этом рассказал онколог-хирург Михаил Мяснянкин. «К примеру, меланома (рак кожи) — царица опухолей. Это опухоль пигментного характера на коже, как правило, возникает у пациентов, которые очень много и неправильно загорают. Вот она может метастазировать в лимфоузлы. То есть здесь мы говорим об опухолевом поражении лимфоузлов», — заявил Михаил Мяснянкин Пятому каналу. Хирург уточнил, что раковые клетки могут распространяться по кровеносным сосудам. По словам специалиста, человеческий организм способен самостоятельно выявлять раковые клетки. Для этого необходимо соблюдать правильное питание и придерживаться здорового образа жизни. Он также отметил необходимость учета генетических особенностей и обследования органов, если у человека есть предрасположенность к онкозаболеваниям. Ранее врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала о том, что посещение солярия может привести к раку кожи. Об этом сообщает Pravda.Ru.