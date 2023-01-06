В ЯНАО из-за морозов закроют зимник

07 января 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Движение закроется вечером 7 января Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Зимняя трасса Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги в ЯНАО 7 января закрывается из-за сильных морозов. Об этом сообщается в telegram-канале окружного департамента транспорта. «Внимание. В связи с понижением температуры окружающего воздуха ниже 40 градусов сегодня с 20:00 закрывается движение по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — сообщили в дептрансе. Ранее сообщалось о закрытии сезонных дорог Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Коротчаево-Красноселькуп. Они также закрыты из-за погодных условий.

Зимняя трасса Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги в ЯНАО 7 января закрывается из-за сильных морозов. Об этом сообщается в telegram-канале окружного департамента транспорта. «Внимание. В связи с понижением температуры окружающего воздуха ниже 40 градусов сегодня с 20:00 закрывается движение по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — сообщили в дептрансе. Ранее сообщалось о закрытии сезонных дорог Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Коротчаево-Красноселькуп. Они также закрыты из-за погодных условий.