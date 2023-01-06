06 января 2023
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В ЯНАО из-за морозов закроют зимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , трасса, путешествие, зимник, дорога
Движение закроется вечером 7 января Фото:

Зимняя трасса Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги в ЯНАО 7 января закрывается из-за сильных морозов. Об этом сообщается в telegram-канале окружного департамента транспорта.

«Внимание. В связи с понижением температуры окружающего воздуха ниже 40 градусов сегодня с 20:00 закрывается движение по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — сообщили в дептрансе.

Ранее сообщалось о закрытии сезонных дорог Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Коротчаево-Красноселькуп. Они также закрыты из-за погодных условий.

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Зимняя трасса Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги в ЯНАО 7 января закрывается из-за сильных морозов. Об этом сообщается в telegram-канале окружного департамента транспорта. «Внимание. В связи с понижением температуры окружающего воздуха ниже 40 градусов сегодня с 20:00 закрывается движение по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — сообщили в дептрансе. Ранее сообщалось о закрытии сезонных дорог Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Коротчаево-Красноселькуп. Они также закрыты из-за погодных условий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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