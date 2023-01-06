06 января 2023

Челябинец рассказал, как заболел гепатитом после обеда в кафе

Жителю Челябинска после посещения кафе диагностировали гепатит
© Служба новостей «URA.RU»
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В ГКБ №8 подтвердили диагноз «гепатит А» Фото:

Житель Челябинска Арсений М, один из тех пострадавших, кто после обеда в кафе заболел гепатитом, почувствовал недомогание перед самым Новым годом. Об этом челябинец рассказал URA.RU.

«В декабре, 19 числа, я зашел в кафе на улице Энтузиастов, взял салат, лагман и чай. Через десять дней, это как раз инкубационный период при гепатите, почувствовал себя плохо. Поехал в ОКБ №3 28 декабря, там отправили в ГКБ №8, в инфекционное отделение. В восьмой больнице взяли анализы, подтвердился гепатит А», — рассказал пострадавший.

По словам Арсения, от госпитализации он отказался, поскольку ему предложили палату без отопления, где было очень холодно. Сейчас челябинец лечится дома, а в понедельник, 9 января, снова собирается на прием в ГКБ №8.

Как уже сегодня писало URA.RU, несколько челябинцев заболели после обеда в кафе на улице Энтузиастов. По данным регионального минздрава, диагноз «гепатит А» на сегодня подтвержден у восьми человек.

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Житель Челябинска Арсений М, один из тех пострадавших, кто после обеда в кафе заболел гепатитом, почувствовал недомогание перед самым Новым годом. Об этом челябинец рассказал URA.RU. «В декабре, 19 числа, я зашел в кафе на улице Энтузиастов, взял салат, лагман и чай. Через десять дней, это как раз инкубационный период при гепатите, почувствовал себя плохо. Поехал в ОКБ №3 28 декабря, там отправили в ГКБ №8, в инфекционное отделение. В восьмой больнице взяли анализы, подтвердился гепатит А», — рассказал пострадавший. По словам Арсения, от госпитализации он отказался, поскольку ему предложили палату без отопления, где было очень холодно. Сейчас челябинец лечится дома, а в понедельник, 9 января, снова собирается на прием в ГКБ №8. Как уже сегодня писало URA.RU, несколько челябинцев заболели после обеда в кафе на улице Энтузиастов. По данным регионального минздрава, диагноз «гепатит А» на сегодня подтвержден у восьми человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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