Зеленский лишил гражданства 13 украинских священников

07 января 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Зеленский приостановил украинское гражданство у 13 священников УПЦ Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает украинское издание LB.ua. «Речь идет о приостановлении президентом Украины гражданства 13 представителей УПЦ», — говорится в материале со ссылкой на источники издания. Там говорится о том, что в список может входить митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, который попал в поле зрения Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в госизмене. Среди прочего, выяснилось, что митрополит владеет российским паспортом, отметили в издании. Ранее СБУ задержала священника УПЦ МП, который, по информации ведомства, обвиняется в высказываниях о том, что фото из Бучи с якобы расстрелянными российскими войсками мирными жителями являются постановочными. УПЦ столкнулась с гонениями и насилием в отношении нее на украинской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает украинское издание LB.ua. «Речь идет о приостановлении президентом Украины гражданства 13 представителей УПЦ», — говорится в материале со ссылкой на источники издания. Там говорится о том, что в список может входить митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, который попал в поле зрения Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в госизмене. Среди прочего, выяснилось, что митрополит владеет российским паспортом, отметили в издании. Ранее СБУ задержала священника УПЦ МП, который, по информации ведомства, обвиняется в высказываниях о том, что фото из Бучи с якобы расстрелянными российскими войсками мирными жителями являются постановочными. УПЦ столкнулась с гонениями и насилием в отношении нее на украинской территории.