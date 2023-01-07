Зеленский лишил гражданства 13 украинских священников

Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает украинское издание LB.ua.
«Речь идет о приостановлении президентом Украины гражданства 13 представителей УПЦ», — говорится в материале со ссылкой на источники издания. Там говорится о том, что в список может входить митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, который попал в поле зрения Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в госизмене. Среди прочего, выяснилось, что митрополит владеет российским паспортом, отметили в издании.
Ранее СБУ задержала священника УПЦ МП, который, по информации ведомства, обвиняется в высказываниях о том, что фото из Бучи с якобы расстрелянными российскими войсками мирными жителями являются постановочными. УПЦ столкнулась с гонениями и насилием в отношении нее на украинской территории.
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