Курганским детям продлили зимние каникулы

Каникулы продлили до 10 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дети в Курганской области начнут учиться с 11 января. В связи с морозами было принято решение продлить каникулы, сообщает мэр Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«В связи с прогнозируемыми морозами областной оперативный штаб принял решение о продлении каникул до 10 января. Учеба начнется с 11 января. Друзья, одевайтесь теплее и берегите себя», — пишет Елена Ситникова.

Ранее URA.RU писало, что после новогодних праздников в Курган придут 30-градусные морозы. В понедельник, 9 января, температура составит -27 градусов днем.