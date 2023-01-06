Курганским детям продлили зимние каникулы

Каникулы продлили до 10 января
Дети в Курганской области начнут учиться с 11 января. В связи с морозами было принято решение продлить каникулы, сообщает мэр Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале.
«В связи с прогнозируемыми морозами областной оперативный штаб принял решение о продлении каникул до 10 января. Учеба начнется с 11 января. Друзья, одевайтесь теплее и берегите себя», — пишет Елена Ситникова.
Ранее URA.RU писало, что после новогодних праздников в Курган придут 30-градусные морозы. В понедельник, 9 января, температура составит -27 градусов днем.
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