Зеленский ввел санкции против Киркорова, Билана, Михалкова и еще сотни звезд

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певца Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, а также режиссера Никиты Михалкова. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского главы.
Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому против таких знаменитостей, как Филипп Киркоров, Дмитрий Билан и Никита Михалков вводятся санкции, сообщается на сайте президента Украины. Также ограничения были введены против певиц Лолиты Милявской, Ирины Аллегровой, комика Евгения Петросяна и сыновей артиста Федора Добронравова (Виктора и Александра), снявшегося в украинском сериале «Сваты». Всего под санкции попали 119 человек.
Уточняется что Зеленский ввел против звезд персональные экономические и другие ограничительные меры. Санкции будут действовать 10 лет.
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