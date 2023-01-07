Зеленский ввел санкции против Киркорова, Билана, Михалкова и еще сотни звезд

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский ввел санкции против 119 человек Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певца Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, а также режиссера Никиты Михалкова. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского главы.

Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому против таких знаменитостей, как Филипп Киркоров, Дмитрий Билан и Никита Михалков вводятся санкции, сообщается на сайте президента Украины. Также ограничения были введены против певиц Лолиты Милявской, Ирины Аллегровой, комика Евгения Петросяна и сыновей артиста Федора Добронравова (Виктора и Александра), снявшегося в украинском сериале «Сваты». Всего под санкции попали 119 человек.

Уточняется что Зеленский ввел против звезд персональные экономические и другие ограничительные меры. Санкции будут действовать 10 лет.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певца Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, а также режиссера Никиты Михалкова. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского главы. Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому против таких знаменитостей, как Филипп Киркоров, Дмитрий Билан и Никита Михалков вводятся санкции, сообщается на сайте президента Украины. Также ограничения были введены против певиц Лолиты Милявской, Ирины Аллегровой, комика Евгения Петросяна и сыновей артиста Федора Добронравова (Виктора и Александра), снявшегося в украинском сериале «Сваты». Всего под санкции попали 119 человек. Уточняется что Зеленский ввел против звезд персональные экономические и другие ограничительные меры. Санкции будут действовать 10 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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