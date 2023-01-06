Зеленский ввел санкции против Клавы Коки, Юлии Михалковой и экс-лидера «Смысловых галлюцинаций»

Владимир Зеленский ввел ограничения против Клавы Коки, Юлии Михалковой и Сергея БобунцаФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певицы из Екатеринбурга Клавдии Высоковой, более известной как Клава Кока, бывшей актрисы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой и экс-лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца. Об этом следует из указа опубликованного на сайте президента Украины.
Клавдия Высокова, Юлия Михалкова, Сергей Бобунец попали под персональные ограничительные меры, следует из указа, подписанного Владимиром Зеленским. Санкции будут действовать 10 лет.
Свердловским звездам запретили приезжать на Украину и приобретать недвижимость на территории страны. Кроме этого, находящимся под санкциями ввели запрет на все финансовые обязательства, действующие в их отношении, а активы заморозили.
Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины ввел ограничение против сотни российских звезд. В список также попали певцы Филипп Киркоров и Дмитрий Билан, а также режиссер Никита Михалков.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певицы из Екатеринбурга Клавдии Высоковой, более известной как Клава Кока, бывшей актрисы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой и экс-лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца. Об этом следует из указа опубликованного на сайте президента Украины. Клавдия Высокова, Юлия Михалкова, Сергей Бобунец попали под персональные ограничительные меры, следует из указа, подписанного Владимиром Зеленским. Санкции будут действовать 10 лет. Свердловским звездам запретили приезжать на Украину и приобретать недвижимость на территории страны. Кроме этого, находящимся под санкциями ввели запрет на все финансовые обязательства, действующие в их отношении, а активы заморозили. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины ввел ограничение против сотни российских звезд. В список также попали певцы Филипп Киркоров и Дмитрий Билан, а также режиссер Никита Михалков.