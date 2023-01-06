Зеленский ввел санкции против Клавы Коки, Юлии Михалковой и экс-лидера «Смысловых галлюцинаций»

Владимир Зеленский ввел ограничения против Клавы Коки, Юлии Михалковой и Сергея Бобунца Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певицы из Екатеринбурга Клавдии Высоковой, более известной как Клава Кока, бывшей актрисы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой и экс-лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца. Об этом следует из указа опубликованного на сайте президента Украины.

Клавдия Высокова, Юлия Михалкова, Сергей Бобунец попали под персональные ограничительные меры, следует из указа , подписанного Владимиром Зеленским. Санкции будут действовать 10 лет.

Свердловским звездам запретили приезжать на Украину и приобретать недвижимость на территории страны. Кроме этого, находящимся под санкциями ввели запрет на все финансовые обязательства, действующие в их отношении, а активы заморозили.

Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины ввел ограничение против сотни российских звезд. В список также попали певцы Филипп Киркоров и Дмитрий Билан, а также режиссер Никита Михалков.