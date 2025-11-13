Окруженные в Купянске бойцы ВСУ теперь сражаются только за еду

Командование ВСУ заставляет окруженных в Купянске солдат идти в контратаки под предлогом обеспечения едой Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Командование ВСУ заставляет солдат, окруженных в Купянске, идти в бой под предлогом потом накормить. Это удалось выяснить из радиоперехватов.

Согласно данным, солдаты обращаются с просьбами дать им провизию хотя бы при помощи БПЛА. Руководство отказывает, объясняя это отсутствием активности со стороны бойцов в условиях окружения. «Мне не дают логистику. Прошло четыре дня, вы просидели, никуда не пошли [в контратаку], а теперь мне никто не верит, что вы куда-то пойдете», — следует из радиоперехвата. Об этом информирует ТАСС.

При этом украинские солдаты заявляли, что у них нет сил идти в бой из-за долгого отсутствия еды и воды. Они готовы идти в контратаку, но только после того, как им дадут еду. А этого пока не произошло.

