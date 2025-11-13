Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Окруженные в Купянске бойцы ВСУ теперь сражаются только за еду

13 ноября 2025 в 07:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Командование ВСУ заставляет окруженных в Купянске солдат идти в контратаки под предлогом обеспечения едой

Командование ВСУ заставляет окруженных в Купянске солдат идти в контратаки под предлогом обеспечения едой

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Командование ВСУ заставляет солдат, окруженных в Купянске, идти в бой под предлогом потом накормить. Это удалось выяснить из радиоперехватов. 

Согласно данным, солдаты обращаются с просьбами дать им провизию хотя бы при помощи БПЛА. Руководство отказывает, объясняя это отсутствием активности со стороны бойцов в условиях окружения. «Мне не дают логистику. Прошло четыре дня, вы просидели, никуда не пошли [в контратаку], а теперь мне никто не верит, что вы куда-то пойдете», — следует из радиоперехвата. Об этом информирует ТАСС. 

При этом украинские солдаты заявляли, что у них нет сил идти в бой из-за долгого отсутствия еды и воды. Они готовы идти в контратаку, но только после того, как им дадут еду. А этого пока не произошло. 

Продолжение после рекламы

В последние дни в Купянске продолжаются боевые действия: российские войска окружили военнослужащих ВСУ, ВС РФ контролируют центральные кварталы города и промышленную зону. Продолжается операция по установлению полного контроля над населенным пунктом.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал