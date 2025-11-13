Лавров заявил, что только в этом году российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в полном объеме. В интервью, посвященном возможности продолжения мирных переговоров по Украине и отношениям России со странами Запада, российский министр высказал ряд утверждений, которые редакция сочла «спорными и требующими дополнительной проверки».

Полный текст интервью доступен на сайте МИД РФ. В telegram-канале ведомства отметили, что отказ газеты публиковать материал препятствует донесению до итальянских граждан объективной информации о ситуации вокруг Украины. В министерстве считают, что таким образом граждан Италии сознательно вводят в заблуждение. Подробнее о том, что сказал Лавров в интервью, — в материале URA.RU.

Про саммит в Будапеште и свитер с надписью «СССР»

Сергей Лавров подтвердил, что Москва по-прежнему готова провести в Будапеште второй российско-американский саммит. Однако важным условием для этого является то, что встреча должна опираться на хорошо проработанные итоги предыдущих переговоров на Аляске.

Дата такого саммита пока не определена, но контакты между странами продолжаются. Лавров также прокомментировал, почему встреча в Будапеште ранее не состоялась. По его словам, это произошло из-за «подковерных докладов», которые получал президент США Дональд Трамп, в результате чего он то ли отменил, то ли перенес саммит. Министр опроверг информацию о «неготовности России к переговорам», назвав ее фейковой.

Комментируя свой джемпер с надписью «СССР» на саммите в Анкоридже (Аляска), Лавров подчеркнул: «У меня есть и футболка с гербом Российской империи, это не значит, что мы хотим ее возродить». Министр объяснил, что гордится тысячелетней историей России как продолжателя СССР, где народовластие существовало задолго до «игр в демократию на Западе».

Про желание ЕС затянуть войну и скрыть правду об Украине

Глава МИД РФ заявил, что главная цель многих стран Европейского союза — подорвать позицию администрации США, которая изначально, по его словам, выступала за диалог с Россией и вникала в ее позицию. Лавров обвинил большинство европейских столиц в том, что они образуют «коалицию желающих», которая хочет, чтобы боевые действия на Украине длились как можно дольше. Он заявил, что эти страны на деньги своих налогоплательщиков спонсируют киевский режим, поставляя оружие, и саботируя миротворческие усилия, одновременно готовясь к «большой европейской войне» против России.

Лавров также отметил, что найти в Европе правду об Украине непросто, но многие граждане стремятся разобраться в причинах конфликта. В качестве примера объективного взгляда он привел книгу итальянского журналиста Элизео Бертолази «Украинский конфликт глазами итальянского журналиста», где собраны, по его мнению, документальные свидетельства попрания международного права киевскими властями.

Про ситуацию на фронте

В интервью Лавров привел данные по обмену погибшими: по его словам, в 2025 году Россия передала Украине свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ, в то время как с украинской стороны Россия получила 143 тела своих бойцов. Он подчеркнул, что российские вооруженные силы действуют предельно ответственно, нанося удары исключительно по военным объектам и обеспечивающей их инфраструктуре. При этом Россия, по его словам, продолжает выполнять цели своей специальной военной операции: спасать жизни людей, гарантировать безопасность страны и бороться с нацизмом.

Про Европу и ее «русофобское остервенение»

Отношения России с Западом находятся в глубоком кризисе, корень, которого лежит в фундаментальном различии ценностей. По его словам, пока в западных странах чувство патриотизма ослабевает, для россиян оно остается частью их генетического когда. Он отметил, что сила России — в непрерывности ее многовековой истории и единстве народов.

Лавров также подчеркнул, что Москва будет готова к контактам с Европой только тогда, когда в этих странах пройдет «русофобское остервенение». После этого, отметил он, Россия будет открыта к тому, чтобы послушать, как бывшие партнеры собираются вести дела, и уже потом решать, есть ли перспективы для честного взаимодействия.

Также он обратил внимание на то, что ЕС превращается в агрессивный военный блок, где возрождается нацизм. В качестве примера он привел тот факт, что Германия, Италия и Япония голосуют в ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма. По его словам, Брюссель, стремясь принять Украину в ЕС, сознательно игнорирует дискриминацию русскоязычного населения. На этом фоне Россия, по его словам, стремится вернуть Украину к ее историческим истокам.

Кроме того, по словам министра, Запад не скрывает, что руками украинцев ведет прокси-войну против России, которая не закончится и «после нынешнего кризиса». Поэтому стремление РФ защитить себя от угроз Запада обоснованно.

Несмотря на это, Россия открыта к созданию новой системы безопасности в Евразии — но только на условиях полного равноправия, без «неоколониального высокомерия» Запада. Лавров заключил, что мир не ограничивается западными странами, и Россия успешно развивает связи с другими государствами, готовыми к честному диалогу.

«Ни ведущего, ни ведомого»: про особый вид партнерства с Китаем

Отвечая на вопросы о партнерстве с Китаем, Лавров отметил, что это особый вид партнерства

Отвечая на вопросы о партнерстве с Китаем, Лавров отметил, что это особый вид партнерства. Он заявил, что это не военный союз, как во времена холодной войны, где одна страна главная, а другая — подчиненная. Напротив, их сотрудничество построено на полном равноправии, где нет ни «ведущего», ни «ведомого».

Лавров объяснил, что их связи основаны на доверии, взаимной поддержке и многовековой дружбе, при этом каждая страна уважает внутренние дела другой. Это практическое взаимодействие приносит реальную пользу обеим странам: укрепляет экономику, повышает благосостояние людей и усиливает безопасность, позволяя совместно противостоять современным угрозам. Глава МИД также добавил, что Россия и Китай не навязывают новый миропорядок, а он формируется сам по себе — не через захваты и угнетение, как раньше, а через честное сотрудничество и учет интересов всех стран.

«Самый серьезный кризис»: об отношениях с Италией