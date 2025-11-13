Скончалась женщина, у которой взорвался баллончик от насекомых

В Ачинске произошел пожар в квартире из-за разгерметизированного баллона со средством от насекомых Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Пожилая женщина, которая пострадала при взрыве баллона с веществом для травли насекомых в многоэтажном доме Ачинска (Красноярский край), скончалась в больнице. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Трагический инцидент произошел накануне вечером.

«Женщина скончалась в больнице», — сообщили в СК ТАСС. Как отметили в представители МЧС в telegram-канале, причиной пожара, возникшего после взрыва, стала неосторожность при курении.

Ранее сообщалось, что в городе Ачинск в одном из жилых домов на Привокзальной улице произошел взрыв. После начался пожар. Ранее предполагалось, что причиной ЧП мог быть взрыв газа.

Продолжение после рекламы