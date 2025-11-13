В Геленджике закрыли аэропорт
13 ноября 2025 в 07:22
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджик. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов. Данная информация дополнит действующий NOTAM.
