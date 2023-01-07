07 января 2023
06 января 2023

Свердловское МЧС предупредило об аномальной погоде. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, холод, низкая температура, заморозки, климат, зима, мороз, погода, метеоусловия
МЧС рассылает смс с предупреждением об аномальных похолоданиях Фото:

Главное управление МЧС по Свердловской области оповестило свердловчан о сохранении аномально холодной погоды в регионе. СМС с предупреждением о сохранении холодов поступили читателям URA.RU.

«С 9 по 11 января сохраняется аномально холодная погода. Ночью 9 января местами в Свердловской области до -40 градусов», — сказано в сообщении от МЧС.

Спасатели призвали свердловчан быть бдительными. В случае необходимости обращаться за помощью по телефонам 101, 112.

Сообщение о погоде от МЧС по Свердловской области
Фото:

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Главное управление МЧС по Свердловской области оповестило свердловчан о сохранении аномально холодной погоды в регионе. СМС с предупреждением о сохранении холодов поступили читателям URA.RU. «С 9 по 11 января сохраняется аномально холодная погода. Ночью 9 января местами в Свердловской области до -40 градусов», — сказано в сообщении от МЧС. Спасатели призвали свердловчан быть бдительными. В случае необходимости обращаться за помощью по телефонам 101, 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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