МЧС рассылает смс с предупреждением об аномальных похолоданиях
Главное управление МЧС по Свердловской области оповестило свердловчан о сохранении аномально холодной погоды в регионе. СМС с предупреждением о сохранении холодов поступили читателям URA.RU.
«С 9 по 11 января сохраняется аномально холодная погода. Ночью 9 января местами в Свердловской области до -40 градусов», — сказано в сообщении от МЧС.
Спасатели призвали свердловчан быть бдительными. В случае необходимости обращаться за помощью по телефонам 101, 112.
Сообщение о погоде от МЧС по Свердловской области
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