Свердловское МЧС предупредило об аномальной погоде. Скрин

08 января 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

МЧС рассылает смс с предупреждением об аномальных похолоданиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главное управление МЧС по Свердловской области оповестило свердловчан о сохранении аномально холодной погоды в регионе. СМС с предупреждением о сохранении холодов поступили читателям URA.RU. «С 9 по 11 января сохраняется аномально холодная погода. Ночью 9 января местами в Свердловской области до -40 градусов», — сказано в сообщении от МЧС. Спасатели призвали свердловчан быть бдительными. В случае необходимости обращаться за помощью по телефонам 101, 112. Сообщение о погоде от МЧС по Свердловской области Фото: URA.RU

Главное управление МЧС по Свердловской области оповестило свердловчан о сохранении аномально холодной погоды в регионе. СМС с предупреждением о сохранении холодов поступили читателям URA.RU. «С 9 по 11 января сохраняется аномально холодная погода. Ночью 9 января местами в Свердловской области до -40 градусов», — сказано в сообщении от МЧС. Спасатели призвали свердловчан быть бдительными. В случае необходимости обращаться за помощью по телефонам 101, 112.