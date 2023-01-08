Погиб российский военный, угнавший БТР у ВСУ

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Подготовка военной техники к параду Победы в 32-м военном городке. Екатеринбург, военная техника, покраска, бтр-80, покраска военной техники, подготовка к параду
Фанис Хусаинов расправился с семью бойцами ВСУ и угнал их БТР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский боец из Башкирии Фанис Хусаинов, ставший известным после того, как угнал бронетранспортер у ВСУ, погиб в зоне спецоперации. Обстоятельства его гибели пока неизвестны.

О смерти военного сообщил глава администрации родного села Хусаинова «Новокайпаново» Флюр Зиннатуллин. Он также добавил, что информацию о гибели сослуживца подтвердили боевые товарищи Хусаинова в ходе телефонных разговоров, передает «Лента.ру» со ссылкой на telegram-канал «Татмедиа».

Хусаинов отправился добровольцем в зону СВО. В ходе боевого задания военный оказался один против семерых бойцов ВСУ на бронетранспортере. Однако он смог расправиться с врагами, взял одного из них в плен и отправился к российским союзникам на угнанном БТР.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам российского президента Владимира Путина, целями СВО являются денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса.

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Российский боец из Башкирии Фанис Хусаинов, ставший известным после того, как угнал бронетранспортер у ВСУ, погиб в зоне спецоперации. Обстоятельства его гибели пока неизвестны. О смерти военного сообщил глава администрации родного села Хусаинова «Новокайпаново» Флюр Зиннатуллин. Он также добавил, что информацию о гибели сослуживца подтвердили боевые товарищи Хусаинова в ходе телефонных разговоров, передает «Лента.ру» со ссылкой на telegram-канал «Татмедиа». Хусаинов отправился добровольцем в зону СВО. В ходе боевого задания военный оказался один против семерых бойцов ВСУ на бронетранспортере. Однако он смог расправиться с врагами, взял одного из них в плен и отправился к российским союзникам на угнанном БТР. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам российского президента Владимира Путина, целями СВО являются денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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