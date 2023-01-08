Погиб российский военный, угнавший БТР у ВСУ

08 января 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Фанис Хусаинов расправился с семью бойцами ВСУ и угнал их БТР Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский боец из Башкирии Фанис Хусаинов, ставший известным после того, как угнал бронетранспортер у ВСУ, погиб в зоне спецоперации. Обстоятельства его гибели пока неизвестны. О смерти военного сообщил глава администрации родного села Хусаинова «Новокайпаново» Флюр Зиннатуллин. Он также добавил, что информацию о гибели сослуживца подтвердили боевые товарищи Хусаинова в ходе телефонных разговоров, передает «Лента.ру» со ссылкой на telegram-канал «Татмедиа». Хусаинов отправился добровольцем в зону СВО. В ходе боевого задания военный оказался один против семерых бойцов ВСУ на бронетранспортере. Однако он смог расправиться с врагами, взял одного из них в плен и отправился к российским союзникам на угнанном БТР. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам российского президента Владимира Путина, целями СВО являются денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса.

Российский боец из Башкирии Фанис Хусаинов, ставший известным после того, как угнал бронетранспортер у ВСУ, погиб в зоне спецоперации. Обстоятельства его гибели пока неизвестны. О смерти военного сообщил глава администрации родного села Хусаинова «Новокайпаново» Флюр Зиннатуллин. Он также добавил, что информацию о гибели сослуживца подтвердили боевые товарищи Хусаинова в ходе телефонных разговоров, передает «Лента.ру» со ссылкой на telegram-канал «Татмедиа». Хусаинов отправился добровольцем в зону СВО. В ходе боевого задания военный оказался один против семерых бойцов ВСУ на бронетранспортере. Однако он смог расправиться с врагами, взял одного из них в плен и отправился к российским союзникам на угнанном БТР. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам российского президента Владимира Путина, целями СВО являются денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса.