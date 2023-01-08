Военный аналитик Михайлов: вся спутниковая группировка НАТО работает на Украину

09 января 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

НАТО задействует всю свою спутниковую группировку для помощи Украине Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спутниковая группировка НАТО обеспечивает Киев координатами, которые позволяют Вооруженным силам Украины эффективнее использовать западную военную технику. Об этом в разговоре с URA.RU заявил гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «На стороне Украины работает вся спутниковая группировка НАТО, которая позволяет наводить ракеты HIMARS, управляемые боеприпасы, беспилотники и так далее. Они пользуются спутниковой навигацией от своих кураторов, поэтому в данном случае, когда военная техника получает дополнительные координаты, целеуказание, противостоять ей довольно сложно. Не стоит недооценивать американскую и европейскую военную технику», — сказал Александр Михайлов. При этом, как отметил военный аналитик, российские системы ПВО показали свое превосходство над западными аналогами. «У нас абсолютно равноценные военные возможности, и по ряду видов вооружения мы превосходим наших противников, прежде всего ПВО и ПРО, и по ракетным вооружениям, в том числе, которые сейчас применяются в ходе СВО», — уточнил он. Кроме того, западная техника может подвести ВСУ, так как она не предназначена для работы при низких минусовых температурах, добавил Михайлов. «Есть фактор зимнего периода боевых действий. Дело в том, что российская, советская техника должна работать при температурах до -50 градусов. На Западе таких ограничений нет, и я сильно сомневаюсь, что те же системы HIMARS, новые беспилотные технологии будут хорошо работать при минусовых температурах. В Донецке ночью была температура -15. Эта температура, при которой могут замерзать жидкости внутри военных машин и не срабатывать батареи для беспилотников, а на морозе они очень быстро разряжаются», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спутниковая группировка НАТО обеспечивает Киев координатами, которые позволяют Вооруженным силам Украины эффективнее использовать западную военную технику. Об этом в разговоре с URA.RU заявил гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «На стороне Украины работает вся спутниковая группировка НАТО, которая позволяет наводить ракеты HIMARS, управляемые боеприпасы, беспилотники и так далее. Они пользуются спутниковой навигацией от своих кураторов, поэтому в данном случае, когда военная техника получает дополнительные координаты, целеуказание, противостоять ей довольно сложно. Не стоит недооценивать американскую и европейскую военную технику», — сказал Александр Михайлов. При этом, как отметил военный аналитик, российские системы ПВО показали свое превосходство над западными аналогами. «У нас абсолютно равноценные военные возможности, и по ряду видов вооружения мы превосходим наших противников, прежде всего ПВО и ПРО, и по ракетным вооружениям, в том числе, которые сейчас применяются в ходе СВО», — уточнил он. Кроме того, западная техника может подвести ВСУ, так как она не предназначена для работы при низких минусовых температурах, добавил Михайлов. «Есть фактор зимнего периода боевых действий. Дело в том, что российская, советская техника должна работать при температурах до -50 градусов. На Западе таких ограничений нет, и я сильно сомневаюсь, что те же системы HIMARS, новые беспилотные технологии будут хорошо работать при минусовых температурах. В Донецке ночью была температура -15. Эта температура, при которой могут замерзать жидкости внутри военных машин и не срабатывать батареи для беспилотников, а на морозе они очень быстро разряжаются», — заключил собеседник агентства.