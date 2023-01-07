Мэр из ХМАО доложил губернатору о поддержке семей мобилизованных

08 января 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Борис Саломатин доложил главе ХМАО Комаровой о мерах поддержки военнослужащих Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовском районе ХМАО реализуются все государственные и региональные программы мер поддержки семей военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, кроме того, район разрабатывает и оказывает муниципальные меры поддержки. Об этом глава района Борис Саломатин доложил губернатору ХМАО Наталье Комаровой в ходе рабочей встречи, эфир которой транслировался на личной странице главы округа в социальной сети «ВКонтакте». «Впервые вручили новогодние подарки детям героев, чьи отцы служат в зоне специальной военной операции. Кроме мобилизованных, сюда включили семьи добровольцев, контрактников и специалистов Росгвардии», — сообщил Борис Саломатин. Он также сказал, что администрация Нижневартовского района намерена и дальше разрабатывать и согласовывать муниципальные меры поддержки семей военнослужащих. Меры будут направлены на оперативное решение бытовых вопросов семей военнослужащих, выполняющих свой долг по решению задач спецоперации. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовском районе ХМАО более 800 детей получили новогодние подарки от главы района. В отдельную категорию впервые были включены дети военнослужащих.

В Нижневартовском районе ХМАО реализуются все государственные и региональные программы мер поддержки семей военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, кроме того, район разрабатывает и оказывает муниципальные меры поддержки. Об этом глава района Борис Саломатин доложил губернатору ХМАО Наталье Комаровой в ходе рабочей встречи, эфир которой транслировался на личной странице главы округа в социальной сети «ВКонтакте». «Впервые вручили новогодние подарки детям героев, чьи отцы служат в зоне специальной военной операции. Кроме мобилизованных, сюда включили семьи добровольцев, контрактников и специалистов Росгвардии», — сообщил Борис Саломатин. Он также сказал, что администрация Нижневартовского района намерена и дальше разрабатывать и согласовывать муниципальные меры поддержки семей военнослужащих. Меры будут направлены на оперативное решение бытовых вопросов семей военнослужащих, выполняющих свой долг по решению задач спецоперации. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовском районе ХМАО более 800 детей получили новогодние подарки от главы района. В отдельную категорию впервые были включены дети военнослужащих.