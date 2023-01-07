07 января 2023
06 января 2023

Мэр из ХМАО доложил губернатору о поддержке семей мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, саломатин борис
Борис Саломатин доложил главе ХМАО Комаровой о мерах поддержки военнослужащих Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО реализуются все государственные и региональные программы мер поддержки семей военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, кроме того, район разрабатывает и оказывает муниципальные меры поддержки. Об этом глава района Борис Саломатин доложил губернатору ХМАО Наталье Комаровой в ходе рабочей встречи, эфир которой транслировался на личной странице главы округа в социальной сети «ВКонтакте».

«Впервые вручили новогодние подарки детям героев, чьи отцы служат в зоне специальной военной операции. Кроме мобилизованных, сюда включили семьи добровольцев, контрактников и специалистов Росгвардии», — сообщил Борис Саломатин.

Он также сказал, что администрация Нижневартовского района намерена и дальше разрабатывать и согласовывать муниципальные меры поддержки семей военнослужащих. Меры будут направлены на оперативное решение бытовых вопросов семей военнослужащих, выполняющих свой долг по решению задач спецоперации.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовском районе ХМАО более 800 детей получили новогодние подарки от главы района. В отдельную категорию впервые были включены дети военнослужащих.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Нижневартовском районе ХМАО реализуются все государственные и региональные программы мер поддержки семей военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, кроме того, район разрабатывает и оказывает муниципальные меры поддержки. Об этом глава района Борис Саломатин доложил губернатору ХМАО Наталье Комаровой в ходе рабочей встречи, эфир которой транслировался на личной странице главы округа в социальной сети «ВКонтакте». «Впервые вручили новогодние подарки детям героев, чьи отцы служат в зоне специальной военной операции. Кроме мобилизованных, сюда включили семьи добровольцев, контрактников и специалистов Росгвардии», — сообщил Борис Саломатин. Он также сказал, что администрация Нижневартовского района намерена и дальше разрабатывать и согласовывать муниципальные меры поддержки семей военнослужащих. Меры будут направлены на оперативное решение бытовых вопросов семей военнослужащих, выполняющих свой долг по решению задач спецоперации. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовском районе ХМАО более 800 детей получили новогодние подарки от главы района. В отдельную категорию впервые были включены дети военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...