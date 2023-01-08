Психолог объяснила, как вернуть рабочий ритм после новогодних каникул

Психолог Перминова посоветовала россиянам не браться за сложные задачи после новогодних праздников

09 января 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

После долгого отдыха нельзя браться за все дела сразу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В первый рабочий день после новогодних каникул россиянам следует плавно входить в работоспособное состояние, а не сразу хвататься за решение всех дел сразу. Об этом в беседе с URA.RU рассказала психолог Елена Перминова. «Основная рекомендация — не хвататься за все сразу. Вливаться в работу нужно плавно, с несильно важных дел, которые легко дадутся. Девять дней отдыха — большой срок, плюс большинство людей отдыхали интенсивно, то есть застолья, праздники, физические нагрузки. За эту неделю мы сильно переключились с рабочего режима», — сказала Елена Перминова. Психолог предупредила, что после новогодних каникул у человека может развиться депрессия. «Здесь имеет такой синдром, как постотпускная депрессия. Особенно для тех, кто уезжал в теплые края. Создается разница между картинками. Там тепло, солнечно, а у нас сильно холодно и все одного цвета», — подчеркнула она. Однако, отметила собеседница агентства, с этим можно справиться самостоятельно. «Это будет иметь негативный эффект, но, чтобы это скрасить, нужны маленькие успехи. Если мы плавно будем входить в рабочую неделю, делать нужные, но не сильно важные дела, то это и будут маленькие успехи. Сегодня немножко поработали, завтра чуть больше добавили, и послезавтра еще чуть больше. Тогда человек избегает большой нагрузки», — объяснила Перминова. «Такое доступно не всем. Если род деятельности предполагает полное включение и сразу большой объем работы, тогда можно себя уравновесить. Я это называю „отпускные вечера“. Следует проводить досуг, как было в отпуске. Это не значит, что до трех ночи гулять с друзьями. Нужно чем-то себя порадовать, то есть сходить в кино, в ресторан или кафе, встретиться с друзьями», — заключила психолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В первый рабочий день после новогодних каникул россиянам следует плавно входить в работоспособное состояние, а не сразу хвататься за решение всех дел сразу. Об этом в беседе с URA.RU рассказала психолог Елена Перминова. «Основная рекомендация — не хвататься за все сразу. Вливаться в работу нужно плавно, с несильно важных дел, которые легко дадутся. Девять дней отдыха — большой срок, плюс большинство людей отдыхали интенсивно, то есть застолья, праздники, физические нагрузки. За эту неделю мы сильно переключились с рабочего режима», — сказала Елена Перминова. Психолог предупредила, что после новогодних каникул у человека может развиться депрессия. «Здесь имеет такой синдром, как постотпускная депрессия. Особенно для тех, кто уезжал в теплые края. Создается разница между картинками. Там тепло, солнечно, а у нас сильно холодно и все одного цвета», — подчеркнула она. Однако, отметила собеседница агентства, с этим можно справиться самостоятельно. «Это будет иметь негативный эффект, но, чтобы это скрасить, нужны маленькие успехи. Если мы плавно будем входить в рабочую неделю, делать нужные, но не сильно важные дела, то это и будут маленькие успехи. Сегодня немножко поработали, завтра чуть больше добавили, и послезавтра еще чуть больше. Тогда человек избегает большой нагрузки», — объяснила Перминова. «Такое доступно не всем. Если род деятельности предполагает полное включение и сразу большой объем работы, тогда можно себя уравновесить. Я это называю „отпускные вечера“. Следует проводить досуг, как было в отпуске. Это не значит, что до трех ночи гулять с друзьями. Нужно чем-то себя порадовать, то есть сходить в кино, в ресторан или кафе, встретиться с друзьями», — заключила психолог.