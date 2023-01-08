В США поиздевались над новой просьбой Зеленского

Американский журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому найти своих собственных налогоплательщиков. Причиной тому стал пост украинского лидера в Twitter, где он снова просит поддержки от США.
Зеленский опубликовал пост, в котором он поздравил Кевина Маккарти с новой должностью спикера нижней Палаты конгресса. После поздравления он выразил надежду на постоянную помощь со стороны США. «Найди себе своих собственных налогоплательщиков», — написал Кайл Беккер в своем twitter-аккаунте, призывая президента не полагаться на американскую помощь.
Американская телеведущая и актриса Минди Робинсон вовсе назвала Маккарти «папиком» Зеленского в ответ на пост украинского лидера с поздравлением и просьбой о помощи. Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на 3 миллиарда долларов. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что до украинских окопов дойдет лишь 15 процентов этих средств, передает «Царьград».
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Американский журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому найти своих собственных налогоплательщиков. Причиной тому стал пост украинского лидера в Twitter, где он снова просит поддержки от США. Зеленский опубликовал пост, в котором он поздравил Кевина Маккарти с новой должностью спикера нижней Палаты конгресса. После поздравления он выразил надежду на постоянную помощь со стороны США. «Найди себе своих собственных налогоплательщиков», — написал Кайл Беккер в своем twitter-аккаунте, призывая президента не полагаться на американскую помощь. Американская телеведущая и актриса Минди Робинсон вовсе назвала Маккарти «папиком» Зеленского в ответ на пост украинского лидера с поздравлением и просьбой о помощи. Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на 3 миллиарда долларов. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что до украинских окопов дойдет лишь 15 процентов этих средств, передает «Царьград».