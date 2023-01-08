В канун православного Рождества представители ГБР и Службы безопасности Украины вскрыли могилы в населенных пунктах Харьковской области, после чего дополнительно изуродовали трупы. Таким образом Киев намерен обвинить ВС РФ в военных преступлениях, сообщили в Минобороны России.
Украинцы выкопали могилы в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие по естественным причинам. «После эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные „ямы“ на окраинах указанных поселений для создания фальшивой „доказательной базы“ якобы „пыток“ и „расстрелов“ мирного населения российскими военнослужащими», — сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве уточнили, что такими методами украинская сторона хочет привлечь внимание Запада, а также убедить спонсоров в продолжении оказания военной и финансовой помощи.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Российский президент Владимир Путин заявил, что целями СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима. За время проведения специальной военной операции Киев успел совершить немало военных преступлений. Постоянное представительство России при ООН передало в Совет Безопасности организации материалы о деяниях ВСУ. Позже стало известно, что ООН признала преступления, совершенные украинскими военными.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
В канун православного Рождества представители ГБР и Службы безопасности Украины вскрыли могилы в населенных пунктах Харьковской области, после чего дополнительно изуродовали трупы. Таким образом Киев намерен обвинить ВС РФ в военных преступлениях, сообщили в Минобороны России. Украинцы выкопали могилы в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие по естественным причинам. «После эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные „ямы“ на окраинах указанных поселений для создания фальшивой „доказательной базы“ якобы „пыток“ и „расстрелов“ мирного населения российскими военнослужащими», — сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве уточнили, что такими методами украинская сторона хочет привлечь внимание Запада, а также убедить спонсоров в продолжении оказания военной и финансовой помощи. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Российский президент Владимир Путин заявил, что целями СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима. За время проведения специальной военной операции Киев успел совершить немало военных преступлений. Постоянное представительство России при ООН передало в Совет Безопасности организации материалы о деяниях ВСУ. Позже стало известно, что ООН признала преступления, совершенные украинскими военными.