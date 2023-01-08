Германия изменила свою позицию по отправке танков Leopard 2 на Украину

Германия изменила свою позицию о поставках Киеву танков Leopard 2: на данный момент правительство не исключает возможности передачи вооружений Украине. Об этом сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек.
«Конечно, этого нельзя исключать», — заявил Хабек, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, передает Reuters. Данный комментарий со стороны министра экономики прозвучал спустя несколько дней после заявлений Германии о том, что страна планирует поставить Киеву около 40 боевых машин пехоты (БМП) Mader.
Ранее ФРГ и Польша отказывали Украине в поставках танков Leopard 2. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что это невозможно без координации с партнерами. В то же время совместно с Соединенными Штатами правительство ФРГ одобрило поставки киевским властям БМП Bradley и БМП Marder, к такому соглашению пришли президент США Джо Байден и Шольц в ходе телефонных переговоров. Кроме того, стало известно, что Кабинет министров Германии предоставил в прошедшем году Киеву вооружений на сумму более 12 миллиардов евро, передает RT.
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Германия изменила свою позицию о поставках Киеву танков Leopard 2: на данный момент правительство не исключает возможности передачи вооружений Украине. Об этом сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек. «Конечно, этого нельзя исключать», — заявил Хабек, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, передает Reuters. Данный комментарий со стороны министра экономики прозвучал спустя несколько дней после заявлений Германии о том, что страна планирует поставить Киеву около 40 боевых машин пехоты (БМП) Mader. Ранее ФРГ и Польша отказывали Украине в поставках танков Leopard 2. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что это невозможно без координации с партнерами. В то же время совместно с Соединенными Штатами правительство ФРГ одобрило поставки киевским властям БМП Bradley и БМП Marder, к такому соглашению пришли президент США Джо Байден и Шольц в ходе телефонных переговоров. Кроме того, стало известно, что Кабинет министров Германии предоставил в прошедшем году Киеву вооружений на сумму более 12 миллиардов евро, передает RT.