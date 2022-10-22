Шольц отказался поставлять Киеву танки Leopard 2

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Шольц заявил, что такие решения принимаются совместно с партнерами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался поставлять Украине вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2. По его словам, это невозможно без координации с партнерами.

«На Украине существуют логистика, запчасти, боеприпасы для танков российского и постсоветского производства», — ответил Шольц на вопрос журналиста Welt am Sonntag о том, почему Германия не поставляет Украине танки западного производства, в том числе немецкие Leopard 2. Канцлер ФРГ отметил, что Германия не предпринимает односторонних шагов в вопросе поставок вооружения.

Ранее Министерство иностранных дел и Минобороны ФРГ потребовали выделить на помощь Украине в 2023 году 2,2 миллиарда евро. При этом власти Германии признали истощение своих запасов из-за поставок оружия Украине.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался поставлять Украине вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2. По его словам, это невозможно без координации с партнерами. «На Украине существуют логистика, запчасти, боеприпасы для танков российского и постсоветского производства», — ответил Шольц на вопрос журналиста Welt am Sonntag о том, почему Германия не поставляет Украине танки западного производства, в том числе немецкие Leopard 2. Канцлер ФРГ отметил, что Германия не предпринимает односторонних шагов в вопросе поставок вооружения. Ранее Министерство иностранных дел и Минобороны ФРГ потребовали выделить на помощь Украине в 2023 году 2,2 миллиарда евро. При этом власти Германии признали истощение своих запасов из-за поставок оружия Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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