Шольц отказался поставлять Киеву танки Leopard 2

22 октября 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

Шольц заявил, что такие решения принимаются совместно с партнерами Фото: Bundesregierung\Bergmann новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался поставлять Украине вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2. По его словам, это невозможно без координации с партнерами. «На Украине существуют логистика, запчасти, боеприпасы для танков российского и постсоветского производства», — ответил Шольц на вопрос журналиста Welt am Sonntag о том, почему Германия не поставляет Украине танки западного производства, в том числе немецкие Leopard 2. Канцлер ФРГ отметил, что Германия не предпринимает односторонних шагов в вопросе поставок вооружения. Ранее Министерство иностранных дел и Минобороны ФРГ потребовали выделить на помощь Украине в 2023 году 2,2 миллиарда евро. При этом власти Германии признали истощение своих запасов из-за поставок оружия Украине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался поставлять Украине вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2. По его словам, это невозможно без координации с партнерами. «На Украине существуют логистика, запчасти, боеприпасы для танков российского и постсоветского производства», — ответил Шольц на вопрос журналиста Welt am Sonntag о том, почему Германия не поставляет Украине танки западного производства, в том числе немецкие Leopard 2. Канцлер ФРГ отметил, что Германия не предпринимает односторонних шагов в вопросе поставок вооружения. Ранее Министерство иностранных дел и Минобороны ФРГ потребовали выделить на помощь Украине в 2023 году 2,2 миллиарда евро. При этом власти Германии признали истощение своих запасов из-за поставок оружия Украине.