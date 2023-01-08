Киркоров назвал Зеленского «зайкой» в ответ на попадание под санкции Киева

Киркоров дал ответ на санкции Зеленского против артистов из России

09 января 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Киркоров заявил, что Зеленский ведет Украину к пепелищу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Музыкант Филипп Киркоров прокомментировал введение Украиной пакета санкций против российских артистов и общественных деятелей, в котором оказался и сам. Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот ведет свою страну к пепелищу, при этом назвав его «зайкой». «Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу, мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины. К сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя», — заявил певец на своей странице в Instagram (запрещен в РФ. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). К записи артист приложил видеоклип на песню «Просто подари», где одна из ролей досталась Зеленскому. Во фрагменте из клипа, опубликованном Киркоровым, певец дает президенту Украины подзатыльник, чтобы тот сидел перед камерой ровно. Ранее Зеленский ввел санкции против ряда российских артистов, под ограничения попали сотни звезд эстрады, которые не согласились поддерживать Украину в конфликте. Уточняется, что Киев ввел против артистов персональные экономические и другие ограничительные санкции. Теперь с ними будут прекращены все финансовые операции, их активы на Украине будут заблокированы, а также их лицензии будут аннулированы. Кроме того, Латвия также ввела против Киркорова санкции, внеся его в черный список. Теперь певцу запрещен въезд в страну, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Музыкант Филипп Киркоров прокомментировал введение Украиной пакета санкций против российских артистов и общественных деятелей, в котором оказался и сам. Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот ведет свою страну к пепелищу, при этом назвав его «зайкой». «Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу, мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины. К сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя», — заявил певец на своей странице в Instagram (запрещен в РФ. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). К записи артист приложил видеоклип на песню «Просто подари», где одна из ролей досталась Зеленскому. Во фрагменте из клипа, опубликованном Киркоровым, певец дает президенту Украины подзатыльник, чтобы тот сидел перед камерой ровно. Ранее Зеленский ввел санкции против ряда российских артистов, под ограничения попали сотни звезд эстрады, которые не согласились поддерживать Украину в конфликте. Уточняется, что Киев ввел против артистов персональные экономические и другие ограничительные санкции. Теперь с ними будут прекращены все финансовые операции, их активы на Украине будут заблокированы, а также их лицензии будут аннулированы. Кроме того, Латвия также ввела против Киркорова санкции, внеся его в черный список. Теперь певцу запрещен въезд в страну, передает RT.