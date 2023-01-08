В Совфеде призвали арестовать готового воевать за Украину актера Смольянинова

09 января 2023 в 01:28 Размер текста - 17 +

Актера Смольянинова нужно арестовать по приезде в РФ, заявил Константин Долгов Фото: Татьяна Дорогутина, СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российского актера Артура Смольянинова нужно арестовать, как только он попадет в РФ. Своими словами он наговорил себе на срок, считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. «Как только [Смольянинов] приедет, я бы ему наручники надел прямо в Шереметьево. Человек точно наговорил себе на срок в соответствии с нашим законодательством», — передает слова Константина Долгова telegram-канал «SHOT». Кроме этого, Долгов считает, что актеру необходимо закрыть возможности любого заработка на территории России. «Хочет поддерживать нацистов, пусть у них там на зарплату садится», — подытожил Константин Долгов. Ранее URA.RU Артур Смольянинов изъявил желание воевать на стороне Украины. Кроме этого, актер выразил свое безразличие на дальнейшую судьбу России, отметив, что ему «насрать», что останется от РФ. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация.

Российского актера Артура Смольянинова нужно арестовать, как только он попадет в РФ. Своими словами он наговорил себе на срок, считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. «Как только [Смольянинов] приедет, я бы ему наручники надел прямо в Шереметьево. Человек точно наговорил себе на срок в соответствии с нашим законодательством», — передает слова Константина Долгова telegram-канал «SHOT». Кроме этого, Долгов считает, что актеру необходимо закрыть возможности любого заработка на территории России. «Хочет поддерживать нацистов, пусть у них там на зарплату садится», — подытожил Константин Долгов. Ранее URA.RU Артур Смольянинов изъявил желание воевать на стороне Украины. Кроме этого, актер выразил свое безразличие на дальнейшую судьбу России, отметив, что ему «насрать», что останется от РФ. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация.