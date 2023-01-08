Екатеринбург стал лидером среди городов РФ по сбору помощи для Донбасса

09 января 2023 в 02:52 Размер текста - 17 +

Екатеринбург лидирует среди российских городов по сбору помощи для жителей Донбасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Екатеринбург стал одним из городов-лидеров по сбору помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, и военнослужащим на фронт специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе волонтерского движения «Мы вместе». «Волонтеры общероссийской акции „Мы вместе“ в ушедшем году проделали колоссальную работу по сбору гуманитарной помощи военнослужащим и мобилизованным — участникам специальной военной операции и их семьям, а также пожилым людям, гражданам с особенностями здоровья и вынужденным переселенцам», — передают слова волонтеров «Известия». Согласно данным, Екатеринбург и Москва города-лидеры по сбору помощи. Всего за 2022 год волонтерам удалось собрать 3,5 тысячи тонн помощи для жителей Донбасса со всех регионов России. Самые востребованные предметы — теплые вещи, продукты питания и обогреватели. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе СВО Россией были освобождены и присоединены новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Екатеринбург стал одним из городов-лидеров по сбору помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, и военнослужащим на фронт специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе волонтерского движения «Мы вместе». «Волонтеры общероссийской акции „Мы вместе“ в ушедшем году проделали колоссальную работу по сбору гуманитарной помощи военнослужащим и мобилизованным — участникам специальной военной операции и их семьям, а также пожилым людям, гражданам с особенностями здоровья и вынужденным переселенцам», — передают слова волонтеров «Известия». Согласно данным, Екатеринбург и Москва города-лидеры по сбору помощи. Всего за 2022 год волонтерам удалось собрать 3,5 тысячи тонн помощи для жителей Донбасса со всех регионов России. Самые востребованные предметы — теплые вещи, продукты питания и обогреватели. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе СВО Россией были освобождены и присоединены новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.