08 января 2023
07 января 2023

Екатеринбург стал лидером среди городов РФ по сбору помощи для Донбасса

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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск , погрузка, гуманитарная помощь донбассу
Екатеринбург лидирует среди российских городов по сбору помощи для жителей Донбасса Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбург стал одним из городов-лидеров по сбору помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, и военнослужащим на фронт специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе волонтерского движения «Мы вместе».

«Волонтеры общероссийской акции „Мы вместе“ в ушедшем году проделали колоссальную работу по сбору гуманитарной помощи военнослужащим и мобилизованным — участникам специальной военной операции и их семьям, а также пожилым людям, гражданам с особенностями здоровья и вынужденным переселенцам», — передают слова волонтеров «Известия». Согласно данным, Екатеринбург и Москва города-лидеры по сбору помощи.

Всего за 2022 год волонтерам удалось собрать 3,5 тысячи тонн помощи для жителей Донбасса со всех регионов России. Самые востребованные предметы — теплые вещи, продукты питания и обогреватели.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе СВО Россией были освобождены и присоединены новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

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Екатеринбург стал одним из городов-лидеров по сбору помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, и военнослужащим на фронт специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе волонтерского движения «Мы вместе». «Волонтеры общероссийской акции „Мы вместе“ в ушедшем году проделали колоссальную работу по сбору гуманитарной помощи военнослужащим и мобилизованным — участникам специальной военной операции и их семьям, а также пожилым людям, гражданам с особенностями здоровья и вынужденным переселенцам», — передают слова волонтеров «Известия». Согласно данным, Екатеринбург и Москва города-лидеры по сбору помощи. Всего за 2022 год волонтерам удалось собрать 3,5 тысячи тонн помощи для жителей Донбасса со всех регионов России. Самые востребованные предметы — теплые вещи, продукты питания и обогреватели. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе СВО Россией были освобождены и присоединены новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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