Atlantico: Запад не в состоянии победить Россию в третьей мировой

09 января 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

Профессор Дини дал неутешительный прогноз Западу при условии войны с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европа и США могут потерпеть поражение в случае войны с Россией, они не смогут рассчитывать на большее, нежели на пиррову победу. Такое мнение выразил профессор Леонардо Дини. «НАТО, США и Европа могут самым парадоксальными образом потерпеть поражение. В лучшем они добьются пирровой победы — то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета», — заявил Дини в интервью Atlantico . Профессор отметил и глубокую склонность к консолидации среди стран евразийского континента. Китай, КНДР, Россия, Индия и Турция, по мнению Дини, одержат победу при условии сотрудничества. Кроме того, при поражении западного блока сможет возникнуть настоящий многополярный мир, считает профессор. Ранее в Соединенных Штатах выразили обеспокоенность возможностью прямого вооруженного столкновения с Россией. По мнению руководителя Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пола Старса, главная внешнеполитическая угроза 2023 года для США — это война с Россией или Китаем. А читатели британского таблоида Daily Mail назвали главного разжигателя третьей мировой. Им оказался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Европа и США могут потерпеть поражение в случае войны с Россией, они не смогут рассчитывать на большее, нежели на пиррову победу. Такое мнение выразил профессор Леонардо Дини. «НАТО, США и Европа могут самым парадоксальными образом потерпеть поражение. В лучшем они добьются пирровой победы — то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета», — заявил Дини в интервью Atlantico. Профессор отметил и глубокую склонность к консолидации среди стран евразийского континента. Китай, КНДР, Россия, Индия и Турция, по мнению Дини, одержат победу при условии сотрудничества. Кроме того, при поражении западного блока сможет возникнуть настоящий многополярный мир, считает профессор. Ранее в Соединенных Штатах выразили обеспокоенность возможностью прямого вооруженного столкновения с Россией. По мнению руководителя Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пола Старса, главная внешнеполитическая угроза 2023 года для США — это война с Россией или Китаем. А читатели британского таблоида Daily Mail назвали главного разжигателя третьей мировой. Им оказался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.