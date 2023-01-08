В офисе Зеленского назвали захват Крыма вопросом времени

09 января 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

На Украине строят планы по возвращению Крыма Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина сможет вернуть Крым после того, как возьмет под контроль Донбасс и Запорожскую область. Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Это вопрос времени. Если мы забираем территорию Луганской, Донецкой или Запорожской области, то Крым переходит под тотальный огневой контроль Украины», — сказал Подоляк в эфире национального телемарафона Украины. Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума среди жителей. На Украине регулярно говорят о планах вернуть Крым. Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении призвал взять под контроль Крым, Кременную, Сватово, Мелитополь, сообщает сайт MK.RU . По словам главы парламента Крыма Владимира Константинова, эти заявления высосаны из пальца. ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ после референдумов в 2022 году в результате проведения спецоперации на Украине.

Украина сможет вернуть Крым после того, как возьмет под контроль Донбасс и Запорожскую область. Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Это вопрос времени. Если мы забираем территорию Луганской, Донецкой или Запорожской области, то Крым переходит под тотальный огневой контроль Украины», — сказал Подоляк в эфире национального телемарафона Украины. Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума среди жителей. На Украине регулярно говорят о планах вернуть Крым. Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении призвал взять под контроль Крым, Кременную, Сватово, Мелитополь, сообщает сайт MK.RU. По словам главы парламента Крыма Владимира Константинова, эти заявления высосаны из пальца. ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ после референдумов в 2022 году в результате проведения спецоперации на Украине.