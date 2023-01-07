07 января 2023

Власти Крыма отреагировали на планы Украины забрать полуостров

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Украина годами наносила Крыму ущерб, сообщили власти полуострова Фото:
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Планы Украины по захвату Крыма являются высосанными из пальца заявлениями. Такое заявление сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Крым уже имеет обоснованный счет к Киеву за грабеж нашей земли, длившийся годами, за ущерб, нанесенный нам санкциями и блокадами, террористическими актами. Засевшие в Киеве преступники хорошо это знают, потому и пытаются упредить такие законные требования своими высосанными из пальца претензиями», — сказал Константинов в интервью РИА Новости.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что конфликт с Россией не прекратится, пока российская армия не выведет свои войска и не вернет Крым. Президент Украины Владимир Зеленский призвал вернуть Крым и территории Донбасса. Директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине, возглавляющий программу безопасности, обороны и вооружений, Кристиан Меллинг считает, что Зеленский поставил нереалистичные цели.

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Планы Украины по захвату Крыма являются высосанными из пальца заявлениями. Такое заявление сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов. «Крым уже имеет обоснованный счет к Киеву за грабеж нашей земли, длившийся годами, за ущерб, нанесенный нам санкциями и блокадами, террористическими актами. Засевшие в Киеве преступники хорошо это знают, потому и пытаются упредить такие законные требования своими высосанными из пальца претензиями», — сказал Константинов в интервью РИА Новости. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что конфликт с Россией не прекратится, пока российская армия не выведет свои войска и не вернет Крым. Президент Украины Владимир Зеленский призвал вернуть Крым и территории Донбасса. Директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине, возглавляющий программу безопасности, обороны и вооружений, Кристиан Меллинг считает, что Зеленский поставил нереалистичные цели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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