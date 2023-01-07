Власти Крыма отреагировали на планы Украины забрать полуостров

08 января 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Украина годами наносила Крыму ущерб, сообщили власти полуострова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Планы Украины по захвату Крыма являются высосанными из пальца заявлениями. Такое заявление сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов. «Крым уже имеет обоснованный счет к Киеву за грабеж нашей земли, длившийся годами, за ущерб, нанесенный нам санкциями и блокадами, террористическими актами. Засевшие в Киеве преступники хорошо это знают, потому и пытаются упредить такие законные требования своими высосанными из пальца претензиями», — сказал Константинов в интервью РИА Новости. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что конфликт с Россией не прекратится, пока российская армия не выведет свои войска и не вернет Крым. Президент Украины Владимир Зеленский призвал вернуть Крым и территории Донбасса. Директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине, возглавляющий программу безопасности, обороны и вооружений, Кристиан Меллинг считает, что Зеленский поставил нереалистичные цели.

Планы Украины по захвату Крыма являются высосанными из пальца заявлениями. Такое заявление сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов. «Крым уже имеет обоснованный счет к Киеву за грабеж нашей земли, длившийся годами, за ущерб, нанесенный нам санкциями и блокадами, террористическими актами. Засевшие в Киеве преступники хорошо это знают, потому и пытаются упредить такие законные требования своими высосанными из пальца претензиями», — сказал Константинов в интервью РИА Новости. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что конфликт с Россией не прекратится, пока российская армия не выведет свои войска и не вернет Крым. Президент Украины Владимир Зеленский призвал вернуть Крым и территории Донбасса. Директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине, возглавляющий программу безопасности, обороны и вооружений, Кристиан Меллинг считает, что Зеленский поставил нереалистичные цели.