Больше половины пермяков хотят поменять профессию

09 января 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Больше всего хотят сменить профессию госслужащие Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Больше половины пермяков (64%) заявили в ходе опроса, что собираются менять профессию в 2023 году. Результатами исследования с URA.RU поделились в компании Superjob. «64% соискателей из Пермского края заявили о намерении сменить сферу профессиональной деятельности в 2023 году», — рассказали в компании. 36% сообщили, что точно поменяют профессию, а 28% — что «скорее всего». Больше всего хотят поменять сферу деятельности рабочие госслужбы и транспортной сферы. Реже такое желание изъявляют HR-менеджеры, маркетологи и специалисты по закупкам. Об отсутствии намерений менять работу заявили 16% опрошенных пермяков. Половина из них точно не будет менять профессию, другая половина — скорее нет, чем да. Ранее URA.RU рассказывало о дефиците кадров в некоторых отраслях в Пермском крае. Особо острая нехватка наблюдается в сфере строительства и недвижимости.

Больше половины пермяков (64%) заявили в ходе опроса, что собираются менять профессию в 2023 году. Результатами исследования с URA.RU поделились в компании Superjob. «64% соискателей из Пермского края заявили о намерении сменить сферу профессиональной деятельности в 2023 году», — рассказали в компании. 36% сообщили, что точно поменяют профессию, а 28% — что «скорее всего». Больше всего хотят поменять сферу деятельности рабочие госслужбы и транспортной сферы. Реже такое желание изъявляют HR-менеджеры, маркетологи и специалисты по закупкам. Об отсутствии намерений менять работу заявили 16% опрошенных пермяков. Половина из них точно не будет менять профессию, другая половина — скорее нет, чем да. Ранее URA.RU рассказывало о дефиците кадров в некоторых отраслях в Пермском крае. Особо острая нехватка наблюдается в сфере строительства и недвижимости.