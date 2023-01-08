08 января 2023
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Больше половины пермяков хотят поменять профессию

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего хотят сменить профессию госслужащие Фото:

Больше половины пермяков (64%) заявили в ходе опроса, что собираются менять профессию в 2023 году. Результатами исследования с URA.RU поделились в компании Superjob.

«64% соискателей из Пермского края заявили о намерении сменить сферу профессиональной деятельности в 2023 году», — рассказали в компании. 36% сообщили, что точно поменяют профессию, а 28% — что «скорее всего».

Больше всего хотят поменять сферу деятельности рабочие госслужбы и транспортной сферы. Реже такое желание изъявляют HR-менеджеры, маркетологи и специалисты по закупкам. Об отсутствии намерений менять работу заявили 16% опрошенных пермяков. Половина из них точно не будет менять профессию, другая половина — скорее нет, чем да.

Ранее URA.RU рассказывало о дефиците кадров в некоторых отраслях в Пермском крае. Особо острая нехватка наблюдается в сфере строительства и недвижимости.

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Больше половины пермяков (64%) заявили в ходе опроса, что собираются менять профессию в 2023 году. Результатами исследования с URA.RU поделились в компании Superjob. «64% соискателей из Пермского края заявили о намерении сменить сферу профессиональной деятельности в 2023 году», — рассказали в компании. 36% сообщили, что точно поменяют профессию, а 28% — что «скорее всего». Больше всего хотят поменять сферу деятельности рабочие госслужбы и транспортной сферы. Реже такое желание изъявляют HR-менеджеры, маркетологи и специалисты по закупкам. Об отсутствии намерений менять работу заявили 16% опрошенных пермяков. Половина из них точно не будет менять профессию, другая половина — скорее нет, чем да. Ранее URA.RU рассказывало о дефиците кадров в некоторых отраслях в Пермском крае. Особо острая нехватка наблюдается в сфере строительства и недвижимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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