Глава района в Перми покидает свой пост

У Александра Хатвевича истек срок контракта
Глава Мотовилихинского района Перми Александр Хаткевич покидает свою должность. Последним рабочим днем чиновника станет 9 января.
«Сегодня последний рабочий день у главы Мотовилихинского района Перми Александра Хаткевича. 10 января у него истекает срок контракта, который продлен не был», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в мэрии. Кто займет место чиновника, пока не известно.
Хаткевич был назначен главой Мотовилихинского района в 2018 году. Год назад на фоне критики губернатора Дмитрий Махонина ему прочили отставку, однако Хаткевич продолжил руководить районной администрацией.
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