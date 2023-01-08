08 января 2023
07 января 2023
06 января 2023

Глава района в Перми покидает свой пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
У Александра Хатвевича истек срок контракта Фото:

Глава Мотовилихинского района Перми Александр Хаткевич покидает свою должность. Последним рабочим днем чиновника станет 9 января.

«Сегодня последний рабочий день у главы Мотовилихинского района Перми Александра Хаткевича. 10 января у него истекает срок контракта, который продлен не был», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в мэрии. Кто займет место чиновника, пока не известно.

Хаткевич был назначен главой Мотовилихинского района в 2018 году. Год назад на фоне критики губернатора Дмитрий Махонина ему прочили отставку, однако Хаткевич продолжил руководить районной администрацией.

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Глава Мотовилихинского района Перми Александр Хаткевич покидает свою должность. Последним рабочим днем чиновника станет 9 января. «Сегодня последний рабочий день у главы Мотовилихинского района Перми Александра Хаткевича. 10 января у него истекает срок контракта, который продлен не был», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в мэрии. Кто займет место чиновника, пока не известно. Хаткевич был назначен главой Мотовилихинского района в 2018 году. Год назад на фоне критики губернатора Дмитрий Махонина ему прочили отставку, однако Хаткевич продолжил руководить районной администрацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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