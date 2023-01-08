В Екатеринбурге отменили междугородние рейсы из-за морозов

09 января 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Отменены рейсы из Екатеринбурга в Костанай (Казахстан) и в города области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за низкой температуры воздуха на «Южном» автовокзале Екатеринбурга отменили рейс до Костаная, проходящий через Челябинск. В Челябинске, в свою очередь, отменили транзитный рейс из Костаная до Екатеринбурга. Информация об этом появилась на сайте Челябинского автовокзала. «В связи со сложившейся неблагоприятной метеорологической обстановкой (аномальными холодами) 9 января были отменены следующие рейсы: «Екатеринбург/южн — Костанай», время отправления 2:05, номер маршрута 1075//1», […], «Костанай — Екатеринбург/сев», время отправления 20:20, номер маршрута 1075», — говорится на сайте автовокзала. URA.RU обратилось за комментарием в справочную «Южного» автовокзала, но там не стали называть все рейсы, которые отменены, а попросили уточнить, какое именно направление интересует. Чтобы получить более детальную информацию, агентство направило официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. На онлайн-табло «Северного» автовокзала указано, что отменены некоторые рейсы из Екатеринбурга в Заречный, Первоуральск, Сагру, Тюмень, Новоуральск, Нижний Тагил, Североуральск, Нижнюю Салду, Сухой Лог, Алапаевск, Ревду, Асбест, Лобву, Динас, Порошину, Верхнюю Салду. Причина отмены рейсов не указана. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге из-за морозов — температура воздуха в городе опускается ниже 30 градусов — цены на такси выросли в несколько раз. Дорожную ситуацию на проспекте Ленина также осложнила авария с участием трамвая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за низкой температуры воздуха на «Южном» автовокзале Екатеринбурга отменили рейс до Костаная, проходящий через Челябинск. В Челябинске, в свою очередь, отменили транзитный рейс из Костаная до Екатеринбурга. Информация об этом появилась на сайте Челябинского автовокзала. «В связи со сложившейся неблагоприятной метеорологической обстановкой (аномальными холодами) 9 января были отменены следующие рейсы: «Екатеринбург/южн — Костанай», время отправления 2:05, номер маршрута 1075//1», […], «Костанай — Екатеринбург/сев», время отправления 20:20, номер маршрута 1075», — говорится на сайте автовокзала. URA.RU обратилось за комментарием в справочную «Южного» автовокзала, но там не стали называть все рейсы, которые отменены, а попросили уточнить, какое именно направление интересует. Чтобы получить более детальную информацию, агентство направило официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. На онлайн-табло «Северного» автовокзала указано, что отменены некоторые рейсы из Екатеринбурга в Заречный, Первоуральск, Сагру, Тюмень, Новоуральск, Нижний Тагил, Североуральск, Нижнюю Салду, Сухой Лог, Алапаевск, Ревду, Асбест, Лобву, Динас, Порошину, Верхнюю Салду. Причина отмены рейсов не указана. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге из-за морозов — температура воздуха в городе опускается ниже 30 градусов — цены на такси выросли в несколько раз. Дорожную ситуацию на проспекте Ленина также осложнила авария с участием трамвая.