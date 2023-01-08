08 января 2023
07 января 2023

Синоптики раскрыли, когда из Свердловской области уйдут морозы

Потепление придет в Свердловскую область после 10 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы в Екатеринбурге
Температура воздуха начнет подниматься в Екатеринбурге и области после 10 января Фото:

Последний морозный день в Свердловской области будет 10 января — температура воздуха в некоторых районах опустится до -35 градусов. Затем начнется потепление, рассказала URA.RU главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Погода, которая в последние дни установилась на территории региона, аномально холодная. Самые крепкие морозы пришли именно в Рождество, но температурных рекордов побито не было. 10 января температура воздуха еще сохранится на уровне -30 градусов в Екатеринбурге и до -35 градусов на территории области, затем погода начнет смягчаться», — рассказала Шепоренко.

Потепление будет достаточно заметное — до -20 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что из-за морозов в Свердловской области отменили некоторые междугородние автобусные рейсы.

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Последний морозный день в Свердловской области будет 10 января — температура воздуха в некоторых районах опустится до -35 градусов. Затем начнется потепление, рассказала URA.RU главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко. «Погода, которая в последние дни установилась на территории региона, аномально холодная. Самые крепкие морозы пришли именно в Рождество, но температурных рекордов побито не было. 10 января температура воздуха еще сохранится на уровне -30 градусов в Екатеринбурге и до -35 градусов на территории области, затем погода начнет смягчаться», — рассказала Шепоренко. Потепление будет достаточно заметное — до -20 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что из-за морозов в Свердловской области отменили некоторые междугородние автобусные рейсы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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