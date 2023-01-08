Синоптики раскрыли, когда из Свердловской области уйдут морозы

Потепление придет в Свердловскую область после 10 января

09 января 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Температура воздуха начнет подниматься в Екатеринбурге и области после 10 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Последний морозный день в Свердловской области будет 10 января — температура воздуха в некоторых районах опустится до -35 градусов. Затем начнется потепление, рассказала URA.RU главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко. «Погода, которая в последние дни установилась на территории региона, аномально холодная. Самые крепкие морозы пришли именно в Рождество, но температурных рекордов побито не было. 10 января температура воздуха еще сохранится на уровне -30 градусов в Екатеринбурге и до -35 градусов на территории области, затем погода начнет смягчаться», — рассказала Шепоренко. Потепление будет достаточно заметное — до -20 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что из-за морозов в Свердловской области отменили некоторые междугородние автобусные рейсы.

Последний морозный день в Свердловской области будет 10 января — температура воздуха в некоторых районах опустится до -35 градусов. Затем начнется потепление, рассказала URA.RU главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко. «Погода, которая в последние дни установилась на территории региона, аномально холодная. Самые крепкие морозы пришли именно в Рождество, но температурных рекордов побито не было. 10 января температура воздуха еще сохранится на уровне -30 градусов в Екатеринбурге и до -35 градусов на территории области, затем погода начнет смягчаться», — рассказала Шепоренко. Потепление будет достаточно заметное — до -20 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что из-за морозов в Свердловской области отменили некоторые междугородние автобусные рейсы.