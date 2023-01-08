В ЯНАО после новогодних праздников ожидаются -49 градусов и морозный туман

09 января 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

9, 10 и 11 января в ЯНАО ожидается сильный мороз Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жителей ЯНАО в первую рабочую неделю после новогодних праздников ожидают минус 49 градусов, морозный туман и изморось. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. «В понедельник, 9 января, ночью температура воздуха при прояснении может опуститься до минус 44 — минус 49 градусов. Ночью и днем облачно без прояснений с небольшим снегом. В отдельных районах изморозь, местами морозный туман и метель. Ветер северный, северо-западный. Порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду», — говорится в сообщении. Во вторник, 10 января, в ЯНАО ночью 33—38 градусов ниже нуля, а при прояснении минус 42— минус 47 градусов. Местами небольшой снег. Ветер может достигать до 14 метров в секунду. В среду, 11 января, температура ночью упадет до -48 градусов при прояснении, а днем местами до 37—42 градусов мороза. Ночью будет преимущественно без осадков. Также ожидаются изморозь и морозный туман. Ранее сообщалось, что в ЯНАО на Рождество температура упадет до -49 градусов. Синоптики прогнозировали облачную погоду и небольшой снег.

Жителей ЯНАО в первую рабочую неделю после новогодних праздников ожидают минус 49 градусов, морозный туман и изморось. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. «В понедельник, 9 января, ночью температура воздуха при прояснении может опуститься до минус 44 — минус 49 градусов. Ночью и днем облачно без прояснений с небольшим снегом. В отдельных районах изморозь, местами морозный туман и метель. Ветер северный, северо-западный. Порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду», — говорится в сообщении. Во вторник, 10 января, в ЯНАО ночью 33—38 градусов ниже нуля, а при прояснении минус 42— минус 47 градусов. Местами небольшой снег. Ветер может достигать до 14 метров в секунду. В среду, 11 января, температура ночью упадет до -48 градусов при прояснении, а днем местами до 37—42 градусов мороза. Ночью будет преимущественно без осадков. Также ожидаются изморозь и морозный туман. Ранее сообщалось, что в ЯНАО на Рождество температура упадет до -49 градусов. Синоптики прогнозировали облачную погоду и небольшой снег.