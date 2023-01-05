В ЯНАО на рождественские выходные придут морозы до -49 градусов

06 января 2023 в 03:47 Размер текста - 17 +

В столице Ямала будет немного теплее Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе в рождественские выходные ожидается похолодание ночью до -49 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. Синоптики прогнозируют 7 января переменную облачность, небольшой снег. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха днем от -37 до -42. В воскресенье, 8 января температура воздуха ночью опустится от -44 до -49 градусов. Сохранится облачная погода и небольшой снег. По данным сервиса Gismeteo, в Заполярном на Рождество ночные морозы упадут до -45, а 8 января до -46 градусов. При этом погода будет безветренная 1-2 м/с, возможен небольшой снег. В столице ЯНАО, Салехарде, будет немного теплее. Температура воздуха ночью до -39, к концу выходных ожидается потепление до -27 градусов, небольшая облачность, ветер 1-2 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО придут метель и порывистый ветер. 4 января из-за плохих погодных условий закрыли зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Позже глава Лабытнанги Марина Трескова попросила жителей воздержаться от поездок по городу из-за похолодания и сильного ветра.

В Ямало-Ненецком автономном округе в рождественские выходные ожидается похолодание ночью до -49 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. Синоптики прогнозируют 7 января переменную облачность, небольшой снег. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха днем от -37 до -42. В воскресенье, 8 января температура воздуха ночью опустится от -44 до -49 градусов. Сохранится облачная погода и небольшой снег. По данным сервиса Gismeteo, в Заполярном на Рождество ночные морозы упадут до -45, а 8 января до -46 градусов. При этом погода будет безветренная 1-2 м/с, возможен небольшой снег. В столице ЯНАО, Салехарде, будет немного теплее. Температура воздуха ночью до -39, к концу выходных ожидается потепление до -27 градусов, небольшая облачность, ветер 1-2 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО придут метель и порывистый ветер. 4 января из-за плохих погодных условий закрыли зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Позже глава Лабытнанги Марина Трескова попросила жителей воздержаться от поездок по городу из-за похолодания и сильного ветра.