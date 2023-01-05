05 января 2023
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В ЯНАО на рождественские выходные придут морозы до -49 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, деревья, деревья в снегу, мороз, холод, снег на деревьях, снег на ветках
В столице Ямала будет немного теплее Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе в рождественские выходные ожидается похолодание ночью до -49 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Синоптики прогнозируют 7 января переменную облачность, небольшой снег. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха днем от -37 до -42. В воскресенье, 8 января температура воздуха ночью опустится от -44 до -49 градусов. Сохранится облачная погода и небольшой снег.

По данным сервиса Gismeteo, в Заполярном на Рождество ночные морозы упадут до -45, а 8 января до -46 градусов. При этом погода будет безветренная 1-2 м/с, возможен небольшой снег. В столице ЯНАО, Салехарде, будет немного теплее. Температура воздуха ночью до -39, к концу выходных ожидается потепление до -27 градусов, небольшая облачность, ветер 1-2 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО придут метель и порывистый ветер. 4 января из-за плохих погодных условий закрыли зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Позже глава Лабытнанги Марина Трескова попросила жителей воздержаться от поездок по городу из-за похолодания и сильного ветра.

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В Ямало-Ненецком автономном округе в рождественские выходные ожидается похолодание ночью до -49 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. Синоптики прогнозируют 7 января переменную облачность, небольшой снег. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха днем от -37 до -42. В воскресенье, 8 января температура воздуха ночью опустится от -44 до -49 градусов. Сохранится облачная погода и небольшой снег. По данным сервиса Gismeteo, в Заполярном на Рождество ночные морозы упадут до -45, а 8 января до -46 градусов. При этом погода будет безветренная 1-2 м/с, возможен небольшой снег. В столице ЯНАО, Салехарде, будет немного теплее. Температура воздуха ночью до -39, к концу выходных ожидается потепление до -27 градусов, небольшая облачность, ветер 1-2 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО придут метель и порывистый ветер. 4 января из-за плохих погодных условий закрыли зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Позже глава Лабытнанги Марина Трескова попросила жителей воздержаться от поездок по городу из-за похолодания и сильного ветра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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